Συμβουλές για την υγεία της καρδιάς για τις γιορτές

Οι γιορτές υποτίθεται ότι είναι μια περίοδος καλής διάθεσης, αλλά οι χειμερινές εορταστικές εκδηλώσεις μπορεί επίσης να προκαλέσουν αύξηση των καρδιαγγειακών κινδύνων.

Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιακές προσβολές κατά την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου από οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου.

Υπάρχουν πιθανώς πολλοί διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους τα καρδιακά επεισόδια αυξάνονται κατά τη διάρκεια των γιορτών. Είναι μια εποχή του χρόνου που πολλοί από εμάς εγκαταλείπουμε τις υγιεινές μας συνήθειες, πίνουμε περισσότερο και καταναλώνουμε πρόθυμα πλούσιες τροφές. Ταυτόχρονα, μπορεί να αντιμετωπίσετε επιπλέον άγχος από τα ταξίδια, την επιβάρυνση του προϋπολογισμού σας ή τον χρόνο που περνάτε με την ευρύτερη οικογένεια.

Επίσης οι εποχικές ασθένειες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στους κινδύνους για την καρδιακή υγεία. Η γρίπη, η COVID-19 και ο RSV αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

Οι ιογενείς λοιμώξεις ενθαρρύνουν τη φλεγμονή και την πήξη του αίματος στο σώμα, γεγονός που στη συνέχεια δυσκολεύει την καρδιά να κάνει τη δουλειά της και μπορεί να ενθαρρύνει τον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες.

Γενικά η εορταστική περίοδος μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών, λόγω παραγόντων όπως το άγχος και η έκθεση στο κρύο.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία δίνει χρήσιμες συμβουλές για να αποφύγετε τα καρδιακά προβλήματα κατά τη διάρκεια των γιορτών:

Παραμείνετε δραστήριοι . Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πώς η άσκηση μπορεί να παραμεληθεί κατά τη διάρκεια των διακοπών. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε να ξεκινήσετε μια παράδοση να κάνετε μια βόλτα πριν ή μετά από ένα μεγάλο γεύμα με την οικογένεια σας ή αγαπημένους σας φίλούς.

. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πώς η άσκηση μπορεί να παραμεληθεί κατά τη διάρκεια των διακοπών. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε να ξεκινήσετε μια παράδοση να κάνετε μια βόλτα πριν ή μετά από ένα μεγάλο γεύμα με την οικογένεια σας ή αγαπημένους σας φίλούς. Μην ξεχνάτε τα φάρμακά σας . Η λήψη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων σας μειώνει τις πιθανότητες καρδιακής προσβολής: Θυμηθείτε να παίρνετε τα φάρμακά σας κάθε μέρα, όπως ακριβώς θα κάνατε, και συνεχίστε να δίνετε προτεραιότητα στις υγιεινές συνήθειες, όπως κάνατε κατά τη διάρκεια του έτους.

. Η λήψη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων σας μειώνει τις πιθανότητες καρδιακής προσβολής: Θυμηθείτε να παίρνετε τα φάρμακά σας κάθε μέρα, όπως ακριβώς θα κάνατε, και συνεχίστε να δίνετε προτεραιότητα στις υγιεινές συνήθειες, όπως κάνατε κατά τη διάρκεια του έτους. Γιορτάστε με μέτρο . Ενώ είναι εντάξει να απολαμβάνετε λιχουδιές και ποτά σε κάποιο βαθμό, μην το παρακάνετε. Για παράδειγμα, επιλέξτε μικρότερες μερίδες τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά ή σκεφτείτε να φέρετε ένα υγιεινό πιάτο σε μια συγκέντρωση για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει διαθέσιμη μια υγιεινή επιλογή.

. Ενώ είναι εντάξει να απολαμβάνετε λιχουδιές και ποτά σε κάποιο βαθμό, μην το παρακάνετε. Για παράδειγμα, επιλέξτε μικρότερες μερίδες τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά ή σκεφτείτε να φέρετε ένα υγιεινό πιάτο σε μια συγκέντρωση για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει διαθέσιμη μια υγιεινή επιλογή. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας . Φροντίστε να κάνετε χώρο σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα διακοπών για να κάνετε τις δραστηριότητες που σας βοηθούν να αποβάλλετε το άγχος.

. Φροντίστε να κάνετε χώρο σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα διακοπών για να κάνετε τις δραστηριότητες που σας βοηθούν να αποβάλλετε το άγχος. Να είστε προσεκτικοί και να φροντίζετε την ψυχική σας υγεία. Ίσως αφιερώστε λίγα λεπτά για να ξυπνήσετε λίγο νωρίς και να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας.

Ας ακολουθήσουμε τις συστάσεις των ειδικών για να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία!

