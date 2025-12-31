Συμβουλές για την υγεία της καρδιάς για τις γιορτές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι γιορτές υποτίθεται ότι είναι μια περίοδος καλής διάθεσης, αλλά οι χειμερινές εορταστικές εκδηλώσεις μπορεί επίσης να προκαλέσουν αύξηση των καρδιαγγειακών κινδύνων.
Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιακές προσβολές κατά την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου από οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου.
Υπάρχουν πιθανώς πολλοί διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους τα καρδιακά επεισόδια αυξάνονται κατά τη διάρκεια των γιορτών. Είναι μια εποχή του χρόνου που πολλοί από εμάς εγκαταλείπουμε τις υγιεινές μας συνήθειες, πίνουμε περισσότερο και καταναλώνουμε πρόθυμα πλούσιες τροφές. Ταυτόχρονα, μπορεί να αντιμετωπίσετε επιπλέον άγχος από τα ταξίδια, την επιβάρυνση του προϋπολογισμού σας ή τον χρόνο που περνάτε με την ευρύτερη οικογένεια.
Επίσης οι εποχικές ασθένειες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στους κινδύνους για την καρδιακή υγεία. Η γρίπη, η COVID-19 και ο RSV αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.
Οι ιογενείς λοιμώξεις ενθαρρύνουν τη φλεγμονή και την πήξη του αίματος στο σώμα, γεγονός που στη συνέχεια δυσκολεύει την καρδιά να κάνει τη δουλειά της και μπορεί να ενθαρρύνει τον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες.
Γενικά η εορταστική περίοδος μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών, λόγω παραγόντων όπως το άγχος και η έκθεση στο κρύο.
Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία δίνει χρήσιμες συμβουλές για να αποφύγετε τα καρδιακά προβλήματα κατά τη διάρκεια των γιορτών:
Ας ακολουθήσουμε τις συστάσεις των ειδικών για να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία!
Πηγή: everydayhealth
