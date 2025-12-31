Μπορείτε να αποτρέψετε το hangover με σύμπλεγμα βιταμινών Β;

Λίγες ώρες μας χωρίζει από το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς και συνήθως τέτοια μέρα το φαγητό και το ποτό έχουν την τιμητική τους.

Ιδιαίτερα για το αλκοόλ κυκλοφορούν διάφορες… «ειδήσεις» ότι οι βιταμίνες προλαμβάνουν ή ανακουφίζουν πλήρως από το hangover, συμπεριλαμβανομένων των ενέσεων Β12.

Ωστόσο, το αλκοόλ παρεμβαίνει στην απορρόφηση των βιταμινών Β και τις εξαντλεί από τον οργανισμό σας. Η λήψη βιταμινών Β πριν από το ποτό δεν θα σας βοηθήσει να αποφύγετε το hangover.

Ας δούμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί της Mayo Clinic για να μην πέσετε θύματα του μάρκετινγκ των εταιριών.

Κατανόηση των αιτιών του hangover

Τα hangover είναι το αποτέλεσμα των πολλών επιδράσεων του αλκοόλ στο σώμα σας, σύμφωνα με την κλινική Mayo :

Το αλκοόλ είναι διουρητικό και η υπερβολική κατανάλωση του οδηγεί σε αφυδάτωση. Γι΄αυτό μπορεί να αισθάνεστε:

έντονη δίψα,

κούραση,

ζάλη

πονοκέφαλο.

Επίσης πυροδοτεί μια ανοσολογική απόκριση που αναγκάζει το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει ουσίες που προκαλούν τα συμπτώματα όπως:

θόλωση του εγκεφάλου,

απώλεια όρεξης

μειωμένο ενδιαφέρον για τις αγαπημένες σας δραστηριότητες.

Ακόμη το αλκοόλ διαταράσσει τον ύπνο και μπορεί να προκαλέσει χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, που με τη σειρά του οδηγεί σε κόπωση, αδυναμία και τρέμουλο και σε αλλαγές στη διάθεση.

Μερικοί άνθρωποι μπορεί ακόμη και να εμφανίσουν επιληπτικές κρίσεις λόγω χαμηλού σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια ενός hangover.

Η κατανάλωση λιγότερου αλκοόλ μειώνει τον κίνδυνο hangover, αν επιλέξετε να το πιείτε.

Επηρεάζει η χρήση αλκοόλ τις βιταμίνες Β;

Μια ανασκόπηση υποδεικνύει ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τις οδούς που επιτρέπουν στις βιταμίνες να εισέλθουν στον οργανισμό σας. Ως εκ τούτου, μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των βιταμινών Β που μπορεί να απορροφήσει το σώμα σας. Η ανασκόπηση αναφέρει τις βιταμίνες Β1, Β2, Β7, Β9 και Β12 ως εκείνες που μπορεί να επηρεάσει η υπερβολική χρήση αλκοόλ.

Με την πάροδο του χρόνου, η χρόνια χρήση αλκοόλ μπορεί να βλάψει το έντερο, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ . Με τη σειρά της, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια βιταμίνης Β12.

Αποτελεσματικοί τρόποι για να αποφύγετε το hangover

Για να μειώσετε τον κίνδυνο hangover το τε καλό είναι να γνωρίζετε :

Φροντίστε να φάτε πριν από μια νύχτα κατανάλωσης αλκοόλ. Ένα γεύμα που επικεντρώνεται σε υδατάνθρακες, όπως δημητριακά ολικής αλέσεως, ζυμαρικά ή ψωμί, είναι καλή ιδέα, επειδή βοηθούν στην επιβράδυνση της απορρόφησης του αλκοόλ. Η προσθήκη φρούτων μπορεί να σας βοηθήσει να ενυδατωθείτε.

Το σώμα σας μπορεί να επεξεργαστεί περίπου ένα ποτό ανά ώρα, οπότε πιείτε αργά όταν το καταναλώνετε.

Εναλλάξτε μεταξύ αλκοολούχων ποτών και νερού ή αναψυκτικών για να αποφύγετε τη μέθη.

Προτιμήστε διαυγή οινοπνευματώδη ποτά όπως τζιν, βότκα, λευκό ρούμι ή λευκό κρασί που δεν περιέχουν ομοειδείς ουσίες. Μπορείτε ακόμα να πάθετε hangover, αλλά αυτά το κάνουν λιγότερο πιθανό σε σχέση με πιο σκούρα ποτά όπως μπράντι, κόκκινο κρασί ή μπέρμπον.

Οι καλύτερες βιταμίνες για το hangover

Καμία θεραπεία ή πρόληψη για το hangover με Β-12 δεν έχει αποδείξεις ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ενέσεων Β-12.

Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ , η μόνη πραγματική θεραπεία για το hangover είναι ο χρόνος. Τα περισσότερα hangover υποχωρούν σε 8 έως 24 ώρες. Ωστόσο, μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένες προσεγγίσεις για την ανακούφιση των συμπτωμάτων:

Πίνετε άφθονο νερό. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε την ενυδάτωση με ηλεκτρολυτικά ποτά όπως Gatorade, ζωμό ή άλλα μη αλκοολούχα ποτά. Αποφύγετε να αντιμετωπίζετε το hangover με περισσότερο αλκοόλ, καθώς αυτό είναι πιθανό να το επιδεινώσει. Κοιμηθείτε καλά για να διαχειριστείτε την κόπωση. Χρησιμοποιήστε φάρμακα, όπως αντιόξινα, για να βοηθήσετε το στομάχι σας να ηρεμήσει ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως ασπιρίνη ή ιβουπροφαίνη για πονοκεφάλους. Αποφύγετε την ακεταμινοφαίνη καθώς μπορεί να βλάψει το συκώτι σας εάν εξακολουθείτε να έχετε αλκοόλ στον οργανισμό σας. Η κατανάλωση πλούσιων σε υδατάνθρακες τροφών, όπως κράκερ, ψωμί ή ζυμαρικά, μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα χωρίς να σας ενοχλήσει το στομάχι.

Η συμβουλή των γιατρών είναι να γνωρίζετε τα όριά σας και να επιμένετε σε μια καθορισμένη ποσότητα ποτών που γνωρίζετε εκ πείρας ότι δεν θα σας κάνει να νιώθετε άσχημα την επόμενη μέρα.

