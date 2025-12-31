Μπορείτε να αποτρέψετε το hangover με σύμπλεγμα βιταμινών Β;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Λίγες ώρες μας χωρίζει από το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς και συνήθως τέτοια μέρα το φαγητό και το ποτό έχουν την τιμητική τους.
Ιδιαίτερα για το αλκοόλ κυκλοφορούν διάφορες… «ειδήσεις» ότι οι βιταμίνες προλαμβάνουν ή ανακουφίζουν πλήρως από το hangover, συμπεριλαμβανομένων των ενέσεων Β12.
Ωστόσο, το αλκοόλ παρεμβαίνει στην απορρόφηση των βιταμινών Β και τις εξαντλεί από τον οργανισμό σας. Η λήψη βιταμινών Β πριν από το ποτό δεν θα σας βοηθήσει να αποφύγετε το hangover.
Ας δούμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί της Mayo Clinic για να μην πέσετε θύματα του μάρκετινγκ των εταιριών.
Τα hangover είναι το αποτέλεσμα των πολλών επιδράσεων του αλκοόλ στο σώμα σας, σύμφωνα με την κλινική Mayo :
Το αλκοόλ είναι διουρητικό και η υπερβολική κατανάλωση του οδηγεί σε αφυδάτωση. Γι΄αυτό μπορεί να αισθάνεστε:
Επίσης πυροδοτεί μια ανοσολογική απόκριση που αναγκάζει το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει ουσίες που προκαλούν τα συμπτώματα όπως:
Ακόμη το αλκοόλ διαταράσσει τον ύπνο και μπορεί να προκαλέσει χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, που με τη σειρά του οδηγεί σε κόπωση, αδυναμία και τρέμουλο και σε αλλαγές στη διάθεση.
Μερικοί άνθρωποι μπορεί ακόμη και να εμφανίσουν επιληπτικές κρίσεις λόγω χαμηλού σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια ενός hangover.
Η κατανάλωση λιγότερου αλκοόλ μειώνει τον κίνδυνο hangover, αν επιλέξετε να το πιείτε.
Μια ανασκόπηση υποδεικνύει ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τις οδούς που επιτρέπουν στις βιταμίνες να εισέλθουν στον οργανισμό σας. Ως εκ τούτου, μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των βιταμινών Β που μπορεί να απορροφήσει το σώμα σας. Η ανασκόπηση αναφέρει τις βιταμίνες Β1, Β2, Β7, Β9 και Β12 ως εκείνες που μπορεί να επηρεάσει η υπερβολική χρήση αλκοόλ.
Με την πάροδο του χρόνου, η χρόνια χρήση αλκοόλ μπορεί να βλάψει το έντερο, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ . Με τη σειρά της, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια βιταμίνης Β12.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο hangover το τε καλό είναι να γνωρίζετε :
Καμία θεραπεία ή πρόληψη για το hangover με Β-12 δεν έχει αποδείξεις ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ενέσεων Β-12.
Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ , η μόνη πραγματική θεραπεία για το hangover είναι ο χρόνος. Τα περισσότερα hangover υποχωρούν σε 8 έως 24 ώρες. Ωστόσο, μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένες προσεγγίσεις για την ανακούφιση των συμπτωμάτων:
Η συμβουλή των γιατρών είναι να γνωρίζετε τα όριά σας και να επιμένετε σε μια καθορισμένη ποσότητα ποτών που γνωρίζετε εκ πείρας ότι δεν θα σας κάνει να νιώθετε άσχημα την επόμενη μέρα.
