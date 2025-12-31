Λάκης Γαβαλάς: «Την πιο χλιδάτη Πρωτοχρονιά την έκανα στη φυλακή» (Video)

Έναν απολογισμό ζωής έκανε ο Λάκης Γαβαλάς, αναφερόμενος σε απώλειες, λάθη, στη σκληρή πλευρά της επιτυχίας που λίγοι γνωρίζουν, αλλά και την οικογένεια που δεν απέκτησε ποτέ.

«Σκέφτομαι πόσο μου λείπει η οικογένεια, ειδικά τις μέρες των γιορτών. Ένα παιδί ή εγγόνια που μπορεί να είχα. Αλλά έχω τα βαφτιστήρια μου όμως, είναι αρκετά. Έχω 24 βαφτιστήρια, αλλά βλέπω τα 10-12. Καλύτερα, γιατί δεν έχω τα λεφτά που έχω παλιά, που τους έπαιρνα δώρα» τόνισε.

Μιλώντας στο Happy Day, o σχεδιαστής μίλησε -μεταξύ άλλων- για τα χρόνια της φυλακής, για την περίοδο που πολλοί θεωρούν την πιο αντιφατική της ζωής του, επισημαίνοντας ότι εκεί έζησε μια μορφή «πολυτέλειας» εντελώς διαφορετική από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.

«Έχω κάνει χλιδάτες διακοπές για πολλά χρόνια. Όμως οι πραγματικά χλιδάτες ήταν στη φυλακή.

Κανείς δεν μίλαγε, νόμιζαν ότι είχαν να κάνουν με τρελό. Είχα την χλιδή τη μοναδική. Η ζωή μου είναι πάντα ένας κινούμενος θίασος, οι βίλες μου και οι επιχειρήσεις μου ήταν σκηνικά. Μπορεί να υποδύομαι ένα ρόλο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Μιλώντας για την οικογένειά του, ο Λάκης Γαβαλάς στάθηκε ιδιαίτερα στον πατέρα του, έναν άνθρωπο αυστηρό αλλά καθοριστικό για τη διαμόρφωσή του.

«Ο μπαμπάς ήταν αυστηρός, αλλά ήταν ο πρώτος θαυμαστής μου. Ήταν έμπορος, κι εγώ έμπορος έγινα τελικά, business and fashion διδάσκω και τώρα το κάνω καλύτερα, γιατί ξέρω πόσο ξύπνιος πρέπει να είσαι… Γιατί αντί να μου πιάσει τον ποπό μου κανένα άτομο που θα γούσταρα, μου τον έπιασαν άτομα που χρυσοπλήρωνα. Τώρα πια τον έχω μόνο για να φοράω ένα ωραίο εσώρουχο» είπε με το γνωστό, αιχμηρό του χιούμορ.

Τέλος, δεν έκρυψε την πικρία του για ανθρώπους που θεώρησε ότι τον πρόδωσαν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να συγχωρήσει τίποτα και κανέναν που τον εκτίμησαν.

«Μέρες που είναι, παρόλο που θα έπρεπε να κάνω άφεση αμαρτιών, δεν τις κάνω για κάποιους ανθρώπους, το έχω εξομολογηθεί, ότι δεν θέλω να τους συγχωρήσω γιατί κάνανε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Είναι αμαρτία το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είχα αυτούς όλους τους χαραμοφάηδες εκεί μέσα στην εταιρεία κι εγώ με την αδερφή μου τρέχαμε σαν τρελοί να εξασφαλίσουμε εταιρείες, να μπορέσουμε να φέρουμε, να αυξήσουμε το προσωπικό, να κάνουμε πιο πολλούς τζίρους, να παίρνει πιο πολλά λεφτά η Ελλάδα, ενώ τώρα αυτοί που πήρανε τα κτίριά μου δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα» τόνισε.

