search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 10:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 08:35

Η Ντέμι Μουρ αποχαιρετά το 2025 – «Μια εκπληκτική χρονιά γεμάτη όνειρα που έγιναν πραγματικότητα»

31.12.2025 08:35
demi moore

Το 2025 αποχαιρετά η Ντέμι Μουρ μέσα από μια ανάρτησή της κάνοντας λόγο για μια χρονιά «εκπληκτική» κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να κάνει πραγματικότητα τα μεγαλύτερά της όνειρα.

Η 63χρονη σταρ του Χόλιγουντ που μέσα στον χρόνο που φεύγει κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ και την πρώτη της Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία The Substance, έκανε έναν απολογισμό λίγο πριν την έλευση του νέου έτους μέσα από τα social media.

Όπως τόνισε, κέρδισε αναμνήσεις που θα τη συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής της, ενώ σε ένα βίντεο συγκέντρωσε τις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς.

«Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το 2025! Μια εκπληκτική χρονιά, γεμάτη όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα. Κάθε χρόνος συνεχίζει να με εκπλήσσει, φέρνοντας ακόμη περισσότερη χαρά και αγάπη στη ζωή μου. 2026, έχεις πολύ μεγάλα παπούτσια να γεμίσεις — αλλά δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή για σένα» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννα Μαλέσκου: Το ταξίδι στην Κρήτη και οι ευχές για τη νέα χρονιά (Photos)

ΗΠΑ: Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, γνωστός από τη σειρά «The Wire»

Τομ Χίντλστον και Ζάουι Άστον καλωσορίζουν το δεύτερο μωρό τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

finos-film-new
MEDIA

Finos Film: Αποχαιρετά το 2025 με ένα κινηματογραφικό ημερολόγιο

enoikia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας

DENDIAS_
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δένδιας: Το 2026 θα μας βρει στη μέση μιας μεγάλης προσπάθειας

sabrina carpenter
LIFESTYLE

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά τουλάχιστον δεν γύρισα στον πρώην μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kabouri-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της - «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 10:36
aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

finos-film-new
MEDIA

Finos Film: Αποχαιρετά το 2025 με ένα κινηματογραφικό ημερολόγιο

enoikia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας

1 / 3