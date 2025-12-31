Η Ντέμι Μουρ αποχαιρετά το 2025 – «Μια εκπληκτική χρονιά γεμάτη όνειρα που έγιναν πραγματικότητα»

Το 2025 αποχαιρετά η Ντέμι Μουρ μέσα από μια ανάρτησή της κάνοντας λόγο για μια χρονιά «εκπληκτική» κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να κάνει πραγματικότητα τα μεγαλύτερά της όνειρα.

Η 63χρονη σταρ του Χόλιγουντ που μέσα στον χρόνο που φεύγει κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ και την πρώτη της Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία The Substance, έκανε έναν απολογισμό λίγο πριν την έλευση του νέου έτους μέσα από τα social media.

Όπως τόνισε, κέρδισε αναμνήσεις που θα τη συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής της, ενώ σε ένα βίντεο συγκέντρωσε τις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς.

«Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το 2025! Μια εκπληκτική χρονιά, γεμάτη όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα. Κάθε χρόνος συνεχίζει να με εκπλήσσει, φέρνοντας ακόμη περισσότερη χαρά και αγάπη στη ζωή μου. 2026, έχεις πολύ μεγάλα παπούτσια να γεμίσεις — αλλά δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή για σένα» έγραψε.

