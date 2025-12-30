Τομ Χίντλστον και Ζάουι Άστον καλωσορίζουν το δεύτερο μωρό τους

Ο Τομ Χίντλστον και η Ζάουι Άστον είναι πλέον γονείς δύο παιδιών.

Ο ηθοποιός του «Loki» και η ηθοποιός των «Marvels» καλωσόρισαν το δεύτερο μωρό τους, όπως αποκάλυψε ο Χίντλστον σε μια νέα συνέντευξη στο GQ.

Μιλώντας για την πρόσφατη γέννηση του μωρού της αδερφής του, ο Χίντλστον είπε ότι η γέννηση ήταν η «πιο όμορφη, βαθιά, συγκλονιστική, που άλλαξε τη ζωή» εμπειρία που υπήρξε πριν αποκαλύψει ότι η Άστον απέκτησε το δεύτερο παιδί τους «την άλλη μέρα».

Ο 44χρονος Χίντλστον και η 41χρονη Άστον επιβεβαίωσαν ότι θα αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους σε συνέντευξή τους τον Ιούνιο στη Vogue.

Οι ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2019 όταν συμπρωταγωνίστησαν στο έργο «Betrayal».

Τρία χρόνια αργότερα, ο Χίντλστον και η Άστον επιβεβαίωσαν ότι ήταν αρραβωνιασμένοι.

Τον Οκτώβριο εκείνου του έτους, καλωσόρισαν το πρώτο τους μωρό, του οποίου το όνομα και το φύλο παραμένουν άγνωστα στο κοινό.

Διαβάστε επίσης:

Ζέτα Δούκα: Ευχήθηκε για το 2026 με… βουτιά στη θάλασσα (Video)

Χωρίζουν Μελ Γκίμπσον και Ρόζαλιντ Ρος μετά από 9 χρόνια σχέσης

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025