Τομ Χίντλστον και Ζάουι Άστον καλωσορίζουν το δεύτερο μωρό τους

Ο Τομ Χίντλστον και η Ζάουι Άστον είναι πλέον γονείς δύο παιδιών.
Ο ηθοποιός του «Loki» και η ηθοποιός των «Marvels» καλωσόρισαν το δεύτερο μωρό τους, όπως αποκάλυψε ο Χίντλστον σε μια νέα συνέντευξη στο GQ.
Μιλώντας για την πρόσφατη γέννηση του μωρού της αδερφής του, ο Χίντλστον είπε ότι η γέννηση ήταν η «πιο όμορφη, βαθιά, συγκλονιστική, που άλλαξε τη ζωή» εμπειρία που υπήρξε πριν αποκαλύψει ότι η Άστον απέκτησε το δεύτερο παιδί τους «την άλλη μέρα».
Ο 44χρονος Χίντλστον και η 41χρονη Άστον επιβεβαίωσαν ότι θα αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους σε συνέντευξή τους τον Ιούνιο στη Vogue.
Οι ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2019 όταν συμπρωταγωνίστησαν στο έργο «Betrayal».
Τρία χρόνια αργότερα, ο Χίντλστον και η Άστον επιβεβαίωσαν ότι ήταν αρραβωνιασμένοι.
Τον Οκτώβριο εκείνου του έτους, καλωσόρισαν το πρώτο τους μωρό, του οποίου το όνομα και το φύλο παραμένουν άγνωστα στο κοινό.
