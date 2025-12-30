Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

Ο ρόλος του πρίγκιπα Ουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους, με την ετήσια βασιλική έκθεση να αποκαλύπτει ότι στη διάρκεια του 2025, ο μεγάλος γιος του βασιλιά Καρόλου έγινε πλουσιότερος κατά 30 εκατ. δολάρια – περί τα 25,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το People, ο πρίγκιπας δεν παίρνει κανονικό μισθό, και το εν λόγω εισόδημα προέρχεται από το Δουκάτο της Κορνουάλης, που κληρονόμησε όταν ο πατέρας του ανέβηκε στο θρόνο το 2022.

Το κτήμα αυτό, αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκτείνεται σε 130.000 στρέμματα σε 23 κομητείες της Αγγλίας και της Ουαλίας και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα, κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη του διαδόχου και της οικογένειάς του.

Όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανήλθε στο θρόνο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έγινε ο νέος δούκας της Κορνουάλης και επικεφαλής του κτήματος. Ο ίδιος πληρώνει φόρο εισοδήματος για τα έσοδά του, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του σπιτιού, τα οποία δεν έχουν προσδιοριστεί.

