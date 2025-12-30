Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Γερμανία – Ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ η αξία των κλοπιμαίων  

Κινηματογραφική ληστεία έλαβε χώρα προ ολίγων ημερών σε τράπεζα του Γκελζενκίρχεν στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στη Γερμανία, με τους δράστες να φτάνουν με ριφιφί στο θησαυροφυλάκιο και να αδειάζουν εκατοντάδες θυρίδες, με την αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά, σύμφωνα με εκτιμήσεις των τοπικών Αρχών, τα 30 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές το πότε ακριβώς οι διαρρήκτες εισέβαλαν στο υποκατάστημα ταμιευτήριου Sparkasse, καθώς η διάρρηξη έγινε γνωστή μόλις τη Δευτέρα, 29/12, όταν πυροσβέστες ερεύνησαν το κτίριο, έπειτα από ενεργοποίηση του ανιχνευτή καπνού.

Πώς εισήλθαν στην τράπεζα οι δράστες

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η διάρρηξη έγινε μέσω παρακείμενου χώρου στάθμευσης. Η διαδρομή οδηγούσε μέσα από πολλές πόρτες σε δωμάτιο φύλαξης αρχείου, όπου με ειδικό τρυπάνι ανοίχτηκε τρύπα στον τοίχο προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο.

Εικάζεται ότι η διάρρηξη έγινε μεταξύ των Χριστουγέννων και του περασμένου σαββατοκύριακου, ενώ βίντεο από το πάρκινγκ δείχνουν ένα μαύρο αυτοκίνητο Audi RS 6 να φεύγει νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με τους επιβαίνοντες να φορούν μάσκες. Η πινακίδα κυκλοφορίας ήταν κλεμμένη από αυτοκίνητο στο Ανόβερο, έγινε αργότερα γνωστό.

Ansturm vor aufgebohrter Sparkasse – Kunden zittern die Knie pic.twitter.com/znOvsQV3lU — Anonymous Albert Gruber🎭🍀 (@GruberAnonymous) December 29, 2025

Η διάρρηξη «πραγματικά εκτελέστηκε πολύ επαγγελματικά. Πρέπει οι δράστες να γνώριζαν πολύ καλά αυτά τα θέματα προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια. Επίσης δεν μπορεί κανείς να αγοράσει έτσι απλά σε κατάστημα ένα τρυπάνι όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την τρύπα στον τοίχο, ενώ και ο χειρισμός του απαιτεί μεγάλη εξάσκηση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο συναγερμός πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε πιθανότατα από τη σκόνη που προκάλεσε το τρυπάνι, παρά το γεγονός ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλη ποσότητα νερού για να την περιορίσουν.

Την ίδια ώρα, ο προσδιορισμός του ακριβούς ύψους της λείας των διαρρηκτών θα απαιτήσει χρόνο, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας, καθώς, όπως εξήγησε, η τράπεζα δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των περίπου 3.200 θυρίδων που παραβιάστηκαν.

Κάθε θυρίδα είναι ασφαλισμένη για τουλάχιστον 10.300 ευρώ, με πελάτες της τράπεζας να συγκεντρώνονται σήμερα στο υποκατάστημα απαιτώντας να αποζημιωθούν.

„Ich habe ein großes Schließfach, dort liegt Geld und Gold im Wert von 100.000 Euro“ https://t.co/cuq2XzVCH7 pic.twitter.com/OsDlasRu8N December 30, 2025

Θεωρητικά, σύμφωνα με την BILD, η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί να φθάσει τα 33,9 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ατύχημα με τελεφερίκ στις ιταλικές Άλπεις: Τέσσερις τραυματίες και 100 αποκλεισμένοι

Το μυστικό «παλάτι» του Πούτιν στην Κριμαία – Τι αποκαλύπτει έρευνα υποστηρικτών του Ναβάλνι (Photos)

11 χρόνια από την εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines: Τα πέντε σενάρια για το άλυτο μυστήριο