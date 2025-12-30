11 χρόνια από την εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines: Τα πέντε σενάρια για το άλυτο μυστήριο

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αεροπορίας παραμένει, έντεκα χρόνια μετά την εξαφάνισή της, η τύχη της πτήσης MH370 των Malaysia Airlines το 2014 με 239 επιβαίνοντες.

Στις 30 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει μια τέταρτη έρευνα στον βυθό του Ινδικού Ωκεανού στα ανοικτά της Δυτικής Αυστραλίας. Διεξάγεται από την αμερικανική εταιρεία θαλάσσιας εξερεύνησης Ocean Infinity.

Search for missing flight MH370 resumes



A renewed search for Malaysia Airlines flight #MH370 has officially begun, aiming to scan a 15,000 sq km search zone informed by updated satellite and drift analysis in one of the world’s most remote maritime regions. According to… pic.twitter.com/9PpqkFSIXZ — MarineTraffic (@MarineTraffic) December 30, 2025

Ενώ η αναμονή για απαντήσεις συνεχίζεται, ο σεβαστός ειδικός στην αεροπορική ασφάλεια, Philip Baum, έδωσε στην εφημερίδα The Independent τα πέντε πιθανά σενάρια που πιστεύει ότι είναι τα πιο πιθανά. Εδώ, αξιολογείται το καθένα.

What happened to MH370? Five theories evaluated https://t.co/AfJr02ugZa pic.twitter.com/6pXw7xsLpY — The Independent (@Independent) December 30, 2025

Αυτοκτονία του πιλότου

Πολλοί άνθρωποι έχουν επικεντρωθεί στον κυβερνήτη του αεροσκάφους, τον Πλοίαρχο Zaharie Shah. Ήταν 53 ετών όταν ανέλαβε τον έλεγχο της πτήσης MH370 και αναχώρησε από την Κουάλα Λουμπούρ, με προορισμό το Πεκίνο. Στη φροντίδα του βρίσκονταν 227 επιβάτες και 11 άλλα μέλη πληρώματος.

Μια κοινή θεωρία είναι ότι ο Πλοίαρχος Shah κλείδωσε τον πρώτο αξιωματικό έξω από το θάλαμο διακυβέρνησης. Απενεργοποίησε τα συστήματα επικοινωνιών που είχαν σχεδιαστεί για να διατηρούν την πτήση MH370 σε επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, φόρεσε μάσκα οξυγόνου και αποσυμπίεσε το αεροσκάφος. Σε υψόμετρο υψηλότερο από το Έβερεστ, οι επιβάτες και το υπόλοιπο πλήρωμα σύντομα θα πέθαιναν από έλλειψη οξυγόνου (υποξία).

Στη συνέχεια, ο πιλότος, σύμφωνα με τη θεωρία, πέταξε το αεροσκάφος κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Ταϊλάνδης και Μαλαισίας για να αποφύγει να κεντρίσει το ενδιαφέρον του στρατού εκατέρωθεν, πριν στραφεί νότια σε μια τοποθεσία όπου πίστευε ότι δεν θα το έβρισκε ποτέ.

Αλλά η επίσημη έκθεση αναφέρει: «Δεν υπήρχε γνωστό ιστορικό απάθειας, άγχους ή ευερεθιστότητας. Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του, διαπροσωπικές συγκρούσεις ή οικογενειακά άγχη».

Ο πρώτος αξιωματικός ήταν ο 27χρονος Φαρίκ Αμπντούλ Χαμίντ. Ήταν στην πρώτη του αποστολή με Boeing 777 χωρίς εκπαιδευόμενο καπετάνιο να τον επιβλέπει και είχε πετάξει το αεροσκάφος μόνο πέντε φορές στο παρελθόν. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι «η ικανότητά του και η επαγγελματική του προσέγγιση στην εργασία αναφέρθηκαν ως καλές». Φαίνεται απίθανο κάποιος με τόσο περιορισμένη εμπειρία στο αεροσκάφος να είναι σε θέση να υλοποιήσει ένα τέτοιο σχέδιο.

Έχουν υπάρξει αρκετά δυστυχήματα που πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν από αυτοκτονικούς πιλότους – συμπεριλαμβανομένης της συντριβής του Air India 171 στο αεροδρόμιο Ahmedabad, δευτερόλεπτα μετά την απογείωση για το Gatwick του Λονδίνου, στην οποία φαίνεται ότι ένας από τους δύο πιλότους διέκοψε σκόπιμα την παροχή καυσίμων. Συνολικά 260 άτομα στο αεροσκάφος και στο έδαφος σκοτώθηκαν. Ένας επιβάτης επέζησε.

Ποτέ όμως η επακόλουθη συντριβή δεν είχε καθυστερήσει τόσο πολύ από τη στιγμή της κρίσης.

An American robotics company has launched a third search for missing Malaysia Airlines flight MH370 from Perth, with experts saying the black box could still provide answers more than a decade on if it is found. pic.twitter.com/DAwWpIiFKQ — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) December 30, 2025

Αεροπειρατεία από τον πιλότο

Ενώ είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιο προηγούμενο για αυτή τη θεωρία, είναι πιθανό ένας από τους πιλότους να σκόπευε να προσγειώσει ή να εγκαταλείψει το αεροσκάφος σε κατάσταση επιβίωσης, αλλά το κατέστρεψε και κατέστη ανίκανος από υποξία μαζί με τους άλλους επιβαίνοντες. Ωστόσο, είναι δύσκολο να συλλάβουμε ένα πιθανό κίνητρο για μια τόσο τολμηρή αποστολή.

Εκτός αυτού, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα: «Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο κυβερνήτης και ο πρώτος αξιωματικός αντιμετώπισαν πρόσφατες αλλαγές ή δυσκολίες στις προσωπικές τους σχέσεις ή ότι υπήρχαν συγκρούσεις ή προβλήματα μεταξύ τους.

«Δεν υπήρξε οικονομικό άγχος ή επικείμενη αφερεγγυότητα, πρόσφατη ή πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη που αγοράστηκε ή πρόσφατες αλλαγές στη συμπεριφορά του πληρώματος».

Οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης τις ασύρματες συνομιλίες και των δύο πιλότων και λένε ότι δεν ανίχνευσαν «καμία ένδειξη άγχους ή στρες».

Επιπλέον, η τελική έκθεση σημειώνει: «Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της αυτόματης ανάπτυξης των μασκών από το πιλοτήριο». Οι μάσκες οξυγόνου ρυθμίζονται αυτόματα να πέφτουν σε περίπτωση σοβαρής πτώσης της πίεσης στην καμπίνα, η οποία θα έδινε στους επιβάτες και το πλήρωμα λίγο χρόνο να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με το έδαφος.

Almost 12 years on from the disappearance of the Malaysian Airlines flight, investigators will scour 15,000 sq km of sea bed to try and find out what happened https://t.co/zQy1NQAyxG — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 30, 2025

Αεροπειρατεία από επιβάτη ή μέλος του πληρώματος καμπίνας

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού επιβατών στο αεροσκάφος, καθώς και των 10 ατόμων πληρώματος καμπίνας, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών κινήτρων. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ ίσχυαν τα τυπικά μέτρα ασφαλείας της αεροπορίας. Όπως έδειξαν τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, το γεγονός ότι ο επιβάτης πέρασε από ένα σημείο ελέγχου δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί απειλή για το αεροσκάφος και τους επιβαίνοντες.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 227 επιβάτες (συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και δύο βρεφών), με την πλειοψηφία τους από την Κίνα, ακολουθούμενη από τη Μαλαισία.

Δύο Ιρανοί επιβάτες ταξίδευαν με διαβατήρια που είχαν κλαπεί από έναν Ιταλό και έναν Αυστριακό αντίστοιχα, αλλά φαίνεται ότι ήταν παράνομοι μετανάστες που ήθελαν να φτάσουν στη Δύση αντί να έχουν κάποια κακόβουλη πρόθεση.

Και τα 10 μέλη του πληρώματος καμπίνας ήταν παντρεμένα με παιδιά, κάτι που ορισμένοι είπαν ότι υπονοεί ότι ήταν απίθανο να είχαν αεροπειρατεύσει το αεροσκάφος.

Αεροπειρατεία από κυβερνοεπίθεση

Εδώ αρχίζουν να συγκλίνουν οι εφικτές θεωρίες και οι ανέφικτες θεωρίες συνωμοσίας.

Το 2003, η Boeing έλαβε ένα «Πατέντα για την Εξ Αποστάσεως Κατάληψη Αεροσκαφών», σχεδιασμένο για την αποτροπή αποπειρών αεροπειρατείας. «Ο «αδιάλειπτος» αυτόματος πιλότος που οραματίζεται η πατέντα θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί, είτε από πιλότους, είτε από αισθητήρες επί του αεροσκάφους είτε εξ αποστάσεως μέσω ραδιοφωνικών ή δορυφορικών συνδέσεων από την αεροπορική εταιρεία ή κυβερνητικές υπηρεσίες, εάν υπήρχαν προσπάθειες βίαιης απόκτησης του ελέγχου του πιλοτηρίου.

«Αυτό το σύστημα, μόλις ενεργοποιηθεί, θα απαγόρευε τις εντολές των πιλότων και θα εμπόδιζε οποιονδήποτε επιβάτη να διακόψει την αυτόματη κατάληψη. Έτσι, το προσωπικό επί του αεροσκάφους δεν θα μπορούσε να εξαναγκαστεί να εκτελέσει τις απαιτήσεις οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου ατόμου».

Το αντίστροφο είναι ότι οι εγκληματίες στο έδαφος μπορεί να έχουν τη δυνατότητα από μια τέτοια τεχνολογία να καταλάβουν το αεροσκάφος.

Ωστόσο, ο κατασκευαστής αεροσκαφών δήλωσε στους ερευνητές: «Η Boeing επιβεβαίωσε ότι δεν έχει εφαρμόσει το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία για την εξ αποστάσεως πλοήγηση ενός εμπορικού αεροσκάφους και δεν γνωρίζει κανένα εμπορικό αεροσκάφος της Boeing που να έχει ενσωματώσει τέτοια τεχνολογία».

Η έκθεση καταλήγει ως εξής: «Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν την πεποίθηση ότι ο έλεγχος του αεροσκάφους 9M-MRO (που λειτουργούσε ως MH370) θα μπορούσε να έχει αναληφθεί ή αναλήφθηκε εξ αποστάσεως, καθώς η τεχνολογία δεν εφαρμόστηκε σε εμπορικά αεροσκάφη».

Καταλήφθηκε από λαθρεπιβάτη

Θα μπορούσε κάποιος να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος πριν από τους επιβάτες και το πλήρωμα, είτε σε μια αυτοκτονική αποστολή είτε με σκοπό να προσγειωθεί, ας πούμε, στο Νησί των Χριστουγέννων, 1.000 μίλια βορειοδυτικά της Δυτικής Αυστραλίας;

Αυτή είναι μια θεωρία που ο Philip Baum θεωρεί ως τη δεύτερη πιο πιθανή μετά την αυτοκτονία του πιλότου. Έχει αποδείξει ότι υπάρχει ένας χώρος κάτω από το δάπεδο ακριβώς έξω από την πόρτα του θαλάμου διακυβέρνησης που θα μπορούσε να κρύψει ένα άτομο. Ένας τέτοιος λαθρεπιβάτης θα μπορούσε επίσης να απενεργοποιήσει τον αναμεταδότη, κάνοντας το αεροσκάφος να «εξαφανιστεί».

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην αεροπορία πρώην υπαλλήλων με κακία που στοχεύουν αεροπορικές εταιρείες. Είναι πιθανό ένα τέτοιο άτομο να ήταν υπεύθυνο. Αλλά υπάρχουν πολλά επιχειρήματα κατά ενός τέτοιου σεναρίου και η πιθανότητα φαίνεται εξαιρετικά χαμηλή.

Ο δράστης θα έπρεπε να είχε πρόσβαση στο αεροσκάφος πριν αυτό ετοιμαστεί για αναχώρηση από την Κουάλα Λουμπούρ. Θα έπρεπε να είχαν ξεπεράσει το πλήρωμα καμπίνας, 227 επιβάτες και δύο πιλότους για να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Και δεν θα χρειαζόταν να τους αγνοήσουν όταν εξαφανίστηκαν ταυτόχρονα με την πτήση MH370.

Επιπλέον, είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιο κίνητρο. Καμία τρομοκρατική ομάδα δεν έχει ισχυριστεί σοβαρά ότι ανέλαβε τον έλεγχο της πτήσης MH370 για πολιτικούς ή προπαγανδιστικούς σκοπούς.

A secretive 55-day search for lost Malaysia Airlines flight MH370 has begun, with a British company set to play a key role in attempting to locate the missing aircraft.https://t.co/xynJ6scGFw — Sky News Australia (@SkyNewsAust) December 30, 2025

Μόνο εάν και όταν βρεθεί το αεροσκάφος μπορούν να ελεγχθούν αυτές οι θεωρίες, καταλήγει ο The Independent.

