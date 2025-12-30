Nessie, εσύ είσαι; Το Τέρας του Λοχ Νες «εμφανίστηκε» τουλάχιστον πέντε φορές φέτος (photos/videos)

Το Τέρας του Λοχ Νες «εμφανίστηκε» τουλάχιστον πέντε φορές το 2025, όπως αποκάλυψαν επίσημα αρχεία σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το μυθικό πλάσμα αποτελεί βασικό στοιχείο της σκωτσέζικης λαογραφίας εδώ και αιώνες, αλλά απέκτησε παγκόσμια φήμη το 1933, όταν τραβήχτηκε η πρώτη φωτογραφία.

Έκτοτε, 1.165 θεάσεις έχουν καταγραφεί από το Επίσημο Μητρώο Θεάσεων του Τέρατος του Λοχ Νες (The Official Loch Ness Monster Sightings Register).

Οι πέντε θεάσεις του πλάσματος, που έχει το παρατσούκλι «Νέσι» (Nessie), σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις οκτώ μηνών.

Η πρώτη έγινε στις 22 Μαρτίου, όταν ένα ζευγάρι επισκεπτών από το Λονδίνο είδε μία μυστηριώδη «καμπούρα» στο νερό.

Δύο μήνες αργότερα, τον Μάιο, ένας επισκέπτης ανέφερε ότι είδε ένα «μακρύ και λεπτό» πλάσμα στα απόνερα ενός σκάφους.

Τον Αύγουστο, ένας «παλιός ντόπιος» ανέφερε μια θέαση, πριν από δύο επισκέπτες που ισχυρίστηκαν ότι είδαν τη Νέσι με διαφορά λίγων εβδομάδων τον Οκτώβριο.

Ακολουθεί μια πιο προσεκτική ματιά στις πέντε θεάσεις και στο τι ακριβώς παρατηρήθηκε:

22 Μαρτίου

Γύρω στις 19:00 στις 22 Μαρτίου, ένα ζευγάρι από το Λονδίνο άκουσε έναν «απαλό παφλασμό» στο Fort Augustus.

«Βρισκόμασταν ακριβώς στο σημείο όπου ο ποταμός Taff συναντά το Λοχ Νες, στη βόρεια όχθη», είπε ένας από τους δύο.

«Αρχικά πρόσεξα έναν πολύ ήσυχο ήχο παφλασμού, σαν κάτι να έμπαινε κρυφά στο νερό, και αυτό τράβηξε την προσοχή μου προς τη νότια πλευρά. Εκεί είδα κάτι να κινείται μέσα στο νερό, σε απόσταση περίπου 40 έως 50 μέτρων από εμάς. Ήταν πιο ανοιχτόχρωμο από το κατάμαυρο νερό γύρω του, αλλά στο ημίφως ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί το χρώμα».

Το ζευγάρι περιέγραψε τη θέαση ως μία «καμπούρα», προσθέτοντας ότι ήταν «μεγάλη και ζωντανή».

«Κάπως σαν να κολυμπούσε μια μεγάλη φώκια ή ένας θαλάσσιος ίππος, αλλά για κάποιο λόγο το κεφάλι του ήταν κρυμμένο, σαν να φαινόταν μόνο η ράχη του», εξήγησαν.

Αν και ήταν πολύ σκοτεινά για να διακρίνουν λεπτομέρειες όπως η υφή, σύντομα αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε και δεύτερη μάζα στα απόνερά του.

«Είχε περίπου το ίδιο μέγεθος και σχήμα με την πρώτη μάζα, αλλά ίσως βρισκόταν χαμηλότερα στο νερό», πρόσθεσαν.

«Υπήρχε πιθανόν απόσταση 1,5 έως 2 μέτρων ανάμεσα στις καμπούρες από τη δική μου οπτική γωνία. Νομίζω ότι μέχρι να δω τη δεύτερη καμπούρα, πίστευα πως ήταν μια φώκια που συμπεριφερόταν περίεργα».

Το πλάσμα σύντομα απομακρύνθηκε από την περιοχή, κατευθυνόμενο προς το βαθύτερο τμήμα της λίμνης, πριν εξαφανιστεί.

«Αργότερα, όταν το συζητήσαμε, η σύντροφός μου μού είπε ότι από τη δική της οπτική γωνία ήταν ξεκάθαρο πως οι δύο καμπούρες ανήκαν στο ίδιο πλάσμα, ότι επρόκειτο για ένα μακρύ πλάσμα», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

23 Μαΐου

Τον Μάιο, ένας επισκέπτης που παρατηρούσε τη λίμνη από ψηλό σημείο, γύρω στις 15:40, είδε ένα μικρό μηχανοκίνητο σκάφος να μπαίνει στον κόλπο.

Χρησιμοποιώντας κιάλια, παρατήρησε τα απόνερα του σκάφους και είδε κάτι «μακρύ και λεπτό» να αναδύεται.

Αν και το αντικείμενο εξαφανίστηκε μερικές φορές, κατάφερε να το καταγράψει σε βίντεο, με ολόκληρη τη θέαση να διαρκεί μόλις πέντε λεπτά.

29 Αυγούστου

Στα τέλη Αυγούστου, ένας παλιός κάτοικος της περιοχής κατέγραψε ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών με κάτι κάτω από το νερό κοντά στο Lochend.

Το υλικό τραβήχτηκε στις 09:15, σε «ήρεμες και καθαρές συνθήκες», και δείχνει ένα ασυνήθιστο μοτίβο διαταραχής στην επιφάνεια του νερού.

Παρά το γεγονός ότι ζει στην περιοχή εδώ και 30 χρόνια, ο κάτοικος δήλωσε ότι «δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο».

15 Οκτωβρίου

Στις 15 Οκτωβρίου, ο Πίτερ Χόιλ επισκεπτόταν τη λίμνη από το Moray, όταν είδε ένα σκούρο σχήμα να προεξέχει από το νερό.

Το σχήμα κινούνταν από τη δεξιά πλευρά της λίμνης προς την αριστερή, με «αρκετά γρήγορη ταχύτητα, αλλά όχι ταχύτητα σκάφους».

Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, το σχήμα είχε χαθεί στα βάθη του νερού – αν και ο κ. Χόιλ κατάφερε να καταγράψει τη σύντομη θέαση.

28 Οκτωβρίου 2025

Τέλος, η Μισόν Μίλκε, τουρίστρια από το Τέξας, επισκεπτόταν το Κάστρο Urquhart όταν ανέφερε ότι είδε ένα μαύρο κεφάλι στο νερό στις 14:45.

«Το είδα πρώτη φορά και είπα “ουάου, μοιάζει ακριβώς με τις εικόνες που είχα δει στον ιστότοπο των θεάσεων”», είπε.

«Δεν έμοιαζε με κύμα· έμοιαζε πραγματικά με το κεφάλι κάποιου πράγματος που αναδυόταν. Δημιουργούσε ένα ξεχωριστό μοτίβο στο νερό που δεν έβλεπα αλλού, κάτι σαν δικό του απόνερο. Και μετά εξαφανίστηκε. Από εκείνη την απόσταση, θα έλεγα ότι το μοτίβο στο νερό είχε μήκος τουλάχιστον 3 μέτρα».

Εικόνες από κάμερες

Τέσσερις θεάσεις αναφέρθηκαν επίσης μέσω εικόνων από κάμερες το 2025, αν και αυτές καταγράφονται ξεχωριστά.

«Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid, πολλές από τις εικόνες που λαμβάνουμε προέρχονται από την κάμερα του Λοχ Νες», εξηγεί στην ιστοσελίδα του το Επίσημο Μητρώο Θεάσεων του Τέρατος του Λοχ Νες.

«Για λόγους εκτός του ελέγχου των χειριστών της κάμερας, η ανάλυση ορισμένων εικόνων ήταν κατά καιρούς λιγότερο από ιδανική.

Ως εκ τούτου, ήταν πιο δύσκολο να ταυτοποιηθεί τι ακριβώς απεικονίζουν κάποιες από τις εικόνες που υποβλήθηκαν.

Ωστόσο, δεδομένου ότι παραμένουν “ανεξήγητες”, αποφασίσαμε από το 2021 και μετά τέτοιες εικόνες να καταγράφονται ξεχωριστά από εκείνες που αναφέρονται από ανθρώπους οι οποίοι είδαν κάτι ενώ βρίσκονταν φυσικά στη λίμνη».

