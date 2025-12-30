search
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Χάρος φτάνει σύντομα για τον Ζελένσκι», απειλεί ο Μεντβέντεφ 

Συνέχεια στις απειλές κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε ο Ρώσος πρώην πρωθυπουργός, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, διαμηνύοντας ότι «ο Χάρος φτάνει σύντομα» για τον Ουκρανό πρόεδρο. 

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας σχολίασε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ζελένσκι, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ευχήθηκε να πεθάνει «ένας άνθρωπος» – αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν

«Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι εύχεται θάνατο όχι μόνο σε “έναν άνθρωπο”, αλλά σε όλους μας και στη χώρα μας. Και όχι μόνο το εύχεται, έχει επίσης διατάξει μαζικές επιθέσεις», έγραψε ο Μεντβέντεφ.

«Δεν θα γράψω εδώ για τον βίαιο θάνατό του, αν και αυτή τη στιγμή ο Χάρος συχνά φτάνει σε απόσταση αναπνοής από αυτό το παλιοτόμαρο», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάζει τον Ζελένσκι.

Μετά τον επικείμενο θάνατο του Ζελένσκι, το διατηρημένο πτώμα του θα πρέπει να εκτεθεί «για επιστημονικούς σκοπούς» στο δημόσιο μουσείο Κουνστκάμερα στην Αγία Πετρούπολη, συνέχισε.

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα Ζελένσκι με την ευχή θανάτου για τον Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι στο μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό την παραμονή Χριστουγέννων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε: «”Μακάρι να πεθάνει”, ο καθένας μας μπορεί να το σκέφτεται ενδόμυχα». Δεν ανέφερε όνομα, αλλά θεωρήθηκε ευρέως ότι αναφερόταν στον Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέχισε στο μήνυμά του λέγοντας: «Αλλά όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, ζητάμε κάτι μεγαλύτερο. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία».

