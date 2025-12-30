Λαβρόφ: Η Ρωσία διατηρεί τη «στρατηγική πρωτοβουλία» στην Ουκρανία

Αμετανίκητη στις θέσεις της εμφανίζεται η Μόσχα, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ να δηλώνει ότι η Δύση πρέπει να καταλάβει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας διατηρούν τη «στρατηγική πρωτοβουλία» στο μέτωπο της Ουκρανίας και ότι η θέση του Κρεμλίνου για τον πόλεμο παραμένει αμετάβλητη.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε ότι «η θεμελιώδης αρχή μας δεν έχει αλλάξει» και πρόσθεσε πως «η στρατηγική πρωτοβουλία ανήκει εξ ολοκλήρου στον ρωσικό στρατό και αυτό το κατανοεί και η Δύση». Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας αναφέρθηκε επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει την πρόταση για τη διεξαγωγή νέων εκλογών στην Ουκρανία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η αμερικανική διοίκηση ηγείται ενεργών και στοχευμένων διαμεσολαβητικών προσπαθειών», κάνοντας αναφορά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη φέρουν από κοινού την ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διμερείς επαφές δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο ουκρανικό ζήτημα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να αναμένει επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για «πάγωμα» των ορίων της συνθήκης για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων New START. Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών φάνηκε να ακολουθεί την τακτική των… καθυστερήσεων, λέγοντας ότι «δεν πρέπει να βιαζόμαστε».

