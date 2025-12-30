search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

30.12.2025

Κωνσταντινούπολη: Συγκρούστηκαν δύο αγκυροβολημένα δεξαμενόπλοια (Video)

30.12.2025
Δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών του Κιουτσούκτσεκμετζέ στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, τα δύο δεξαμενόπλοια «ήρθαν σε επαφή ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα στην περιοχή Κιουτσούκτσεκμετζε. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο KALBAJAR, μήκους 141 μέτρων, και το ALATEPE, μήκους 115 μέτρων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω της εγγύτητας των πλοίων με την ακτή και της αναφοράς για επαφή μεταξύ τους, στο σημείο κατευθύνθηκαν άμεσα χερσαία σωστικά συνεργεία, καθώς και ένα ρυμουλκό.

