Κωνσταντινούπολη: Συγκρούστηκαν δύο αγκυροβολημένα δεξαμενόπλοια (Video)

Δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών του Κιουτσούκτσεκμετζέ στην Κωνσταντινούπολη.
İstanbul Küçükçekmece açıklarında iki tanker henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti
141 metre boyundaki "Kalbajar" ve 115 metre boyundaki "Alatepe" isimli tankerlerin kurtarılması için çalışmalar sürüyorhttps://t.co/xBdC3xmIgJ pic.twitter.com/glZx5nnVR3— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 30, 2025
VİDEO – #İstanbul Küçükçekmece açıklarında iki tanker birbirine temas etti— Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) December 30, 2025
"Kalbajar" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "Alatepe" isimli 115 metre boyundaki tanker, #Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas etti
2 tankerin kurtarılması için çalışma yapılıyor pic.twitter.com/ZabwR5pPN1
Όπως ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, τα δύο δεξαμενόπλοια «ήρθαν σε επαφή ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα στην περιοχή Κιουτσούκτσεκμετζε. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο KALBAJAR, μήκους 141 μέτρων, και το ALATEPE, μήκους 115 μέτρων».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω της εγγύτητας των πλοίων με την ακτή και της αναφοράς για επαφή μεταξύ τους, στο σημείο κατευθύνθηκαν άμεσα χερσαία σωστικά συνεργεία, καθώς και ένα ρυμουλκό.
