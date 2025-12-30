Το προκλητικό σχόλιο του Μασκ για τις απελάσεις: Όσοι είναι όμορφοι, να εξαιρούνται

Για το πόσο αμφιλεγόμενη είναι η προσωπικότητα του Έλον Μασκ έχουν γραφτεί πολλά, όπως πολλά είναι κι αυτά που γράφει ο ίδιος στο Χ.

Μια πρόσφατη ανάρτησή του, με αφορμή την περίπτωση μιας νεαρής που αντιμετώπισε ζήτημα απέλασης στη Δανία, προκάλεσε κύμα οργής.

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla αποφάσισε να σχολιάσει την κατάσταση της Όντρεϊ Μόρις, μιας 19χρονης μαθήτριας από το Λος Άντζελες, η οποία βρέθηκε προσωρινά αντιμέτωπη με την απέλαση στη Δανία.

Ο 54χρονος μεγιστάνας έγραψε στο X: «Επίπεδο hotness 8 ή άνω θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση», με ένα emoji που γελάει με δάκρυα υπονοώντας ότι το σχόλιο ήταν για πλάκα.

Η οργισμένη αντίδραση της Μόρις

Ωστόσο, η Μόρις, που έγινε 19 τον Αύγουστο, βρήκε το σχόλιο σοκαριστικό. «Ναι, είναι σίγουρα τρελό», είπε στο Daily Beast. «Δεν με εξέπληξε, υποθέτω, επειδή από την αρχή, μόλις η υπόθεσή μου έγινε δημοσίως γνωστή, ήταν για την εμφάνισή μου και όχι για τα ακαδημαϊκά μου επιτεύγματα, το εθελοντικό μου έργο, ή το γεγονός ότι μεγάλωσα σε μια σκανδιναβική χώρα. Το πράγμα αυτό καθ’ αυτό δεν με εξέπληξε, αλλά ερχόμενο από αυτόν, ναι, ήταν σίγουρα».

Η Αμερικανίδα έφηβη βρέθηκε να κινδυνεύει με απέλαση από τη Δανία, μια χώρα όπου η οικογένειά της ζούσε από το 2015 προκειμένου η μητέρα της να ολοκληρώσει το διδακτορικό της. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν μετακόμισε σε ένα κοιτώνα λυκείου σε διαφορετική πόλη και άλλαξε διεύθυνση, κάτι που παραβίαζε τους όρους της άδειας παραμονής της. Η προοπτική της απέλασης ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να την κάνει να σχεδιάσει να επιστρέψει στις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω την οικογένειά της και τον φίλο της.

Στο τέλος, απέφυγε την άμεση απέλαση και της δόθηκε άδεια παραμονής για 10 χρόνια. Ωστόσο, της αρνήθηκαν την υπηκοότητα, παρόλο που η αμερικανίδα μητέρα της και ο 15χρονος αδελφός της την έλαβαν. «Έχω τους παππούδες μου και κάποιους φίλους στις ΗΠΑ. Αλλά η Δανία είναι το σπίτι μου. Είμαι Δανή όσο ξένη μπορεί να είναι κανείς», είπε στο Stifstidende τον Ιανουάριο.

Από την άλλη, ο Μασκ αντιμετώπισε απειλές απέλασης μετά τη δημόσια ρήξη του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το καλοκαίρι του 2025, ο Τραμπ είπε ότι θα «ρίξει μια ματιά» στο να στείλει τον Μασκ πίσω στη γενέτειρά του, τη Νότια Αφρική. Ωστόσο, αργότερα τα ξαναβρήκαν και ο δισεκατομμυριούχος συνέχισε να ζει στις ΗΠΑ.

