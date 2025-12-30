Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια για τον Τραμπ,  αυτοεξορία για τον Μαδούρο και τέλος πολέμου στην Ουκρανία

Σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν χθες για το ετήσιο πρωτοχρονιάτικο τελετουργικό τους, όπου έκαναν προβλέψεις για το νέο έτος.

Στις προβλέψεις περιλαμβάνεται σοβαρή ασθένεια για τον Ντόναλντ Τραμπ και πτώση του Νικολάς Μαδούρο μεταξύ άλλων.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», προέβλεψε ο Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία καθώς βρέθηκε μαζί με άλλους σαμάνους σε παραλία της νότιας Λίμας φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο.

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν.

Peruanische Schamanen sagen Weltkonflikte und Schicksal von Staats- und Regierungschefs 2026 voraus



Beim Jahresritual in Lima prophezeiten Schamanen aus Peru für 2026 Konflikte weltweit und politischen Wandel in Venezuela. Sie mahnten Frieden und Stabilität an. pic.twitter.com/eVT7Uz17g2 — Euronews Deutsch (@euronewsde) December 30, 2025

Μαζί με τους Τραμπ και Μαδούρο οι σαμάνοι κρατούσαν πόστερ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουμε ήττα του Νικολάς Μαδούρο. Ο Νικολάς Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί», προβλέπει ο Γκαρσία.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές του Περού έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Οι σαμάνοι προβλέπουν επίσης το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η τελετή αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος Δεκεμβρίου. Στο παρελθόν οι σαμάνοι είχαν προβλέψει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία το 2023.

Διαβάστε επίσης:

Βραζιλία: Τραγωδία σε διαγωνισμό καρπουζοφαγίας – Πατέρας 4 παιδιών πνίγηκε μπροστά στη γυναίκα του

Nestlé: Το ερωτικό σκάνδαλο του CEO που οδηγεί στην απόλυση 16.000 ανθρώπων

Ένας 25χρονος Ινδός ακτιβιστής θα περπατήσει από τη Μάλτα μέχρι την Ινδία μέσω Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα για την κλιματική αλλαγή