search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 14:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 11:37

Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια για τον Τραμπ,  αυτοεξορία για τον Μαδούρο και τέλος πολέμου στην Ουκρανία

30.12.2025 11:37
samanoi-trump-maduro

Σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν χθες για το ετήσιο πρωτοχρονιάτικο τελετουργικό τους, όπου έκαναν προβλέψεις για το νέο έτος.

Στις προβλέψεις περιλαμβάνεται σοβαρή ασθένεια για τον Ντόναλντ Τραμπ και πτώση του Νικολάς Μαδούρο μεταξύ άλλων.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», προέβλεψε ο Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία καθώς βρέθηκε μαζί με άλλους σαμάνους σε παραλία της νότιας Λίμας φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο.

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν.

Μαζί με τους Τραμπ και Μαδούρο οι σαμάνοι κρατούσαν πόστερ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουμε ήττα του Νικολάς Μαδούρο. Ο Νικολάς Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί», προβλέπει ο Γκαρσία.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές του Περού έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Οι σαμάνοι προβλέπουν επίσης το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η τελετή αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος Δεκεμβρίου. Στο παρελθόν οι σαμάνοι είχαν προβλέψει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία το 2023.

Διαβάστε επίσης:

Βραζιλία: Τραγωδία σε διαγωνισμό καρπουζοφαγίας – Πατέρας 4 παιδιών πνίγηκε μπροστά στη γυναίκα του

Nestlé: Το ερωτικό σκάνδαλο του CEO που οδηγεί στην απόλυση 16.000 ανθρώπων

Ένας 25χρονος Ινδός ακτιβιστής θα περπατήσει από τη Μάλτα μέχρι την Ινδία μέσω Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα για την κλιματική αλλαγή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VALINAKIS_MARINAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… παράπονο Μαρινάκη για Βαληνάκη και τα καλά λόγια για τον Κώστα Καραμανλή

basketa
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου έξω από σχολείο

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ Παντελής» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή – Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης… γυρίζει τη πλάτη στον Κουτσούμπα και προτιμά να πιει την μπίρα του με τον Ανδρουλάκη (video)

lavrov_russia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία διατηρεί τη «στρατηγική πρωτοβουλία» στην Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 14:46
VALINAKIS_MARINAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… παράπονο Μαρινάκη για Βαληνάκη και τα καλά λόγια για τον Κώστα Καραμανλή

basketa
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου έξω από σχολείο

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ Παντελής» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή – Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

1 / 3