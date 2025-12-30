search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 14:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 11:14

Βραζιλία: Τραγωδία σε διαγωνισμό καρπουζοφαγίας – Πατέρας 4 παιδιών πνίγηκε μπροστά στη γυναίκα του

30.12.2025 11:14
vrazilia_nekros

Τραγική κατάληξη είχε ένας διαγωνισμός κατανάλωσης καρπουζιού σε τουριστικό θέρετρο της Βραζιλίας, όταν ένας 37χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πνιγμό μπροστά στα μάτια της συζύγου του, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Thermas Resort στην πόλη Σάο Πέδρο, όπου ο Carlos Cerasomma, πατέρας τεσσάρων παιδιών, συμμετείχε σε διαγωνισμό για το ποιος θα μπορούσε να φάει πιο γρήγορα ένα κομμάτι καρπούζι, σκυμμένος πάνω από ένα χαμηλό τραπέζι και χωρίς τη χρήση χεριών.

Ο 37χρονος διαγωνιζόταν με ακόμη πέντε επισκέπτες του θερέτρου, διεκδικώντας ένα έπαθλο που, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ήταν μια μερίδα τηγανητές πατάτες.

Λίγο μετά την έναρξη του παιχνιδιού, περίπου στις 4:30 το απόγευμα της 11ης Δεκεμβρίου, ο Cerasomma άρχισε να πνίγεται από το κομμάτι του καρπουζιού. Άμεσα κλήθηκε να συνδράμει ναυαγοσώστης, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσίευσε το βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό μέσο G1 Globo, το προσωπικό του θερέτρου άρχισε να φωνάζει ζητώντας να μάθει αν κάποιος γνώριζε να εκτελέσει τη λαβή Χάιμλιχ.

«Μια επισκέπτρια πήγε να βοηθήσει, πιστεύω ότι ήταν γιατρός. Εναλλάσσονταν κάνοντας ΚΑΡΠΑ. Χρειάστηκαν περίπου 25 λεπτά για να φτάσουν οι πυροσβέστες», ανέφερε ο μάρτυρας.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία μετέφερε τον άνδρα στη Μονάδα Επείγουσας Φροντίδας (UPA) του Σάο Πέδρο περίπου στις 4:40 μ.μ. τοπική ώρα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο και καταγράφηκε ως «φυσική ασφυξία» που προκλήθηκε από απόφραξη των αεραγωγών.

«Το θύμα πνίγηκε από τροφή και μεταφέρθηκε στην UPA (Μονάδα Επείγουσας Φροντίδας), αλλά δεν επέζησε. Η υπόθεση καταγράφηκε ως ύποπτος θάνατος στο Αστυνομικό Τμήμα του Σάο Πέδρο», ανέφερε η πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του, το Sao Pedro Thermas Resort δήλωσε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης: «Ο επισκέπτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο εν ζωή, όπου, δυστυχώς, κατέληξε. Βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία με την οικογένεια, προσφέροντας κάθε απαραίτητη στήριξη και παρηγοριά σε αυτή την περίοδο βαθιάς θλίψης. Επαναλαμβάνουμε την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας προς την οικογένεια και τους φίλους, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων».

Μετά τον θάνατό του, η σύζυγός του, Kimberly Santos, δήλωσε ότι το τραπέζι του διαγωνισμού ήταν υπερβολικά χαμηλό για το ύψος του συζύγου της, που ήταν 1,80 μ., γεγονός που τον ανάγκασε να σκύψει σε στάση που ενδέχεται να συνέβαλε στον πνιγμό.

Όπως ανέφερε, μέλος του προσωπικού είχε πει στον Cerasomma ότι είχε απομείνει μόνο ένα κομμάτι καρπούζι να φάει, προτού αντιληφθούν ότι δεν ανταποκρινόταν και παρέμενε με το κεφάλι σκυμμένο.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν υπήρχε παρούσα ομάδα επείγουσας ιατρικής βοήθειας, παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητα αφορούσε κατανάλωση τροφής, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν από άλλους επισκέπτες του θερέτρου. Πρόσθεσε επίσης ότι το προσωπικό αναψυχής και οι ναυαγοσώστες δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν, ενώ μια νοσηλεύτρια έφτασε αργότερα στο σημείο, χωρίς ωστόσο να επιχειρήσει κάποια σωστική διαδικασία.

Η χήρα του 37χρονου δήλωσε τέλος ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του συζύγου της και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, αναφέρει η Daily Mail.

Διαβάστε επίσης:

Nestlé: Το ερωτικό σκάνδαλο του CEO που οδηγεί στην απόλυση 16.000 ανθρώπων

Ένας 25χρονος Ινδός ακτιβιστής θα περπατήσει από τη Μάλτα μέχρι την Ινδία μέσω Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα για την κλιματική αλλαγή

Τραμπ: «Σκέφτομαι να πουλήσω F-35 στην Τουρκία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

kafsonas_2307_1920-1080_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καιρική ανασκόπηση 2025: 9 στους 12 μήνες με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό – Τα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους

ekrixi_elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από «πυροτεχνήματα σφηνωμένα σε σαμπάνιες» η πυρκαγιά – Δεκάδες νεκροί, περισσότεροι από 100 τραυματίες (Videos/ Photos)

Κρήτη: Ψαράδες καθαρίζουν από χιλιάδες κιλά πλαστικό τον βυθό στη Σούδα! - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Συναγερμός από τους αλιείς για τη δυσκολότερη χρονιά στην ιστορία του κλάδου

agrotes protohronia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Μετά το ρεβεγιόν στα μπλόκα, ώρα για κρίσιμες αποφάσεις (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

agrotes-mploka-2
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ρίχνει στο... ΚΚΕ αγροτοσυνδικαλιστής που θέλει διάλογο με την κυβέρνηση - Σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, απαντά η Επιτροπή Μπλόκων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 14:58
polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

kafsonas_2307_1920-1080_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καιρική ανασκόπηση 2025: 9 στους 12 μήνες με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό – Τα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους

ekrixi_elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από «πυροτεχνήματα σφηνωμένα σε σαμπάνιες» η πυρκαγιά – Δεκάδες νεκροί, περισσότεροι από 100 τραυματίες (Videos/ Photos)

1 / 3