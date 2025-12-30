Τραμπ: «Σκέφτομαι να πουλήσω F-35 στην Τουρκία»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης κορυφαίων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αντιτίθεται σθεναρά στην κίνηση αυτή.
«Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για μια συμφωνία για τα F-35 με την Τουρκία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν την Τουρκία από την ανάπτυξη του F-35, ενός κορυφαίου stealth αεροσκάφους, το 2019, αφότου ο σύμμαχος του ΝΑΤΟ προχώρησε στην αγορά αντιπυραυλικής άμυνας από τη Ρωσία.
Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει θερμές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά τις έντονες καταδίκες του βετεράνου ηγέτη με ισλαμικές ρίζες για την καταστροφική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.
Οι Ισραηλινοί πολιτικοί υποστηρίζουν ότι τα F-35 θα ωφελούσαν την Τουρκία σε έναν πιθανό πόλεμο. Το Ισραήλ και η Τουρκία διαφωνούν για την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Συρία, η οποία γειτονεύει και με τις δύο χώρες.
Ερωτηθείς για την πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ερντογάν «έναν πολύ καλό φίλο».
«Δεν θα έχουμε πρόβλημα», είπε ο Τραμπ για το Ισραήλ και την Τουρκία. «Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί».
Ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία συμφώνησε επίσης να πουλήσει F-35 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφότου αυτά αναγνώρισαν το Ισραήλ.
Πιο πρόσφατα εξέφρασε την υποστήριξή του για τις πωλήσεις F-35 στη Σαουδική Αραβία, παρά την μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ πρέπει να έχει στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι πιθανών περιφερειακών αντιπάλων.
