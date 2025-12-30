Τραμπ: «Σκέφτομαι να πουλήσω F-35 στην Τουρκία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης κορυφαίων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αντιτίθεται σθεναρά στην κίνηση αυτή.

«Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για μια συμφωνία για τα F-35 με την Τουρκία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν την Τουρκία από την ανάπτυξη του F-35, ενός κορυφαίου stealth αεροσκάφους, το 2019, αφότου ο σύμμαχος του ΝΑΤΟ προχώρησε στην αγορά αντιπυραυλικής άμυνας από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει θερμές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά τις έντονες καταδίκες του βετεράνου ηγέτη με ισλαμικές ρίζες για την καταστροφική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Q: Are you going to approve the sale of F-35s to Turkey?



TRUMP: We're thinking about it very seriously. I promise they'll never use them on Israel pic.twitter.com/5ylWvtjxAS — Aaron Rupar (@atrupar) December 29, 2025

Οι Ισραηλινοί πολιτικοί υποστηρίζουν ότι τα F-35 θα ωφελούσαν την Τουρκία σε έναν πιθανό πόλεμο. Το Ισραήλ και η Τουρκία διαφωνούν για την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Συρία, η οποία γειτονεύει και με τις δύο χώρες.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ερντογάν «έναν πολύ καλό φίλο».

«Δεν θα έχουμε πρόβλημα», είπε ο Τραμπ για το Ισραήλ και την Τουρκία. «Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί».

Ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία συμφώνησε επίσης να πουλήσει F-35 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφότου αυτά αναγνώρισαν το Ισραήλ.

Πιο πρόσφατα εξέφρασε την υποστήριξή του για τις πωλήσεις F-35 στη Σαουδική Αραβία, παρά την μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ πρέπει να έχει στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι πιθανών περιφερειακών αντιπάλων.

