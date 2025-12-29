Ανοιχτό μικρόφωνο πρόδωσε τον Τραμπ: Έκανε παράπονα σε Νετανιάχου για το Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιάστηκε από ένα ανοιχτό μικρόφωνο να παραπονιέται στον Ισραηλινό πρόεδρο Μπενιαμίν Νετανιάχου για την άρνηση του βραβείου Νόμπελ και ισχυριζόμενος επίσης ότι τερμάτισε τις εντάσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο θέρετρο Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα.

«Έδωσαν το Νόμπελ…» ακούστηκε να λέει ο Τραμπ και μετά συνέχισε: «Ινδία. Τι γίνεται με την Ινδία και το Πακιστάν; Έτσι έκανα οκτώ από αυτούς. Και μετά θα σας πω τα υπόλοιπα».

Ο Τραμπ μιλούσε με τον Νετανιάχου όταν ξαφνικά παρατήρησε μια κάμερα στο δωμάτιο. Στη συνέχεια γύρισε προς την κάμερα και είπε: «Τι κάνεις; Εντάξει;» Στη συνέχεια, ζήτησε από το άτομο πίσω από την κάμερα να φύγει για να απολαύσει το μεσημεριανό του γεύμα.

Ο Τραμπ συνέχισε να επαινεί την ισραηλινή αντιπροσωπεία, λέγοντας: «Αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουμε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Είχαμε μια συνάντηση περίπου πέντε λεπτών και έχουμε ήδη διευθετήσει τρεις από τις δυσκολίες. Σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ».

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ για την Ινδία και το Πακιστάν

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ήταν αυτός που σταμάτησε τη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παχαλγκάμ και την επιχείρηση Sindoor της Ινδίας, στην οποία στοχεύθηκαν πακιστανικές βάσεις και κρησφύγετα τρομοκρατών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μια παρόμοια δήλωση, όπου είπε: «Σταματήσαμε έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας. Και ο επικεφαλής του Πακιστάν, ένας πολύ σεβαστός στρατηγός, είναι στρατάρχης και επίσης πρωθυπουργός του Πακιστάν, είπε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έσωσε 10 εκατομμύρια ζωές, ίσως και περισσότερες…»

«Ξέρετε, καταρρίφθηκαν οκτώ αεροπλάνα. Αυτός ο πόλεμος άρχισε να μαίνεται, και μάλιστα είπε την άλλη μέρα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έσωσε 10 εκατομμύρια ζωές, ίσως και περισσότερες. Έτσι λύσαμε όλους αυτούς τους πολέμους. Ο μόνος που δεν έχω λύσει ακόμα είναι η Ρωσία, η Ουκρανία», πρόσθεσε.

