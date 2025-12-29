Τον επαναπατρισμό της σορού της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon ζητά η οικογένειά της

Έκκληση κάνει η οικογένεια της αδικοχαμένης αεροσυνοδού, Μαρίας Παππά, ένα από τα θύματα του μοιραίου Falcon που συνετρίβη στην Άγκυρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, για να επισπευθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού της.

Σύμφωνα με τον ANT1, τραγική φιγούρα είναι η 95χρονη γιαγιά της άτυχης αεροσυνοδού. Η ηλικιωμένη που μέσα σε λίγα χρόνια έχασε και τα 2 της παιδιά και τώρα την εγγονή της, ζητά και εκείνη να μεσολαβήσουν οι ελληνικές Αρχές, ώστε γρήγορα να επαναπατριστεί η σορός της, προκειμένου να την αποχαιρετήσει.

«Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα. Η 95χρονη γιαγιά μας εκλιπαρεί να επιστρέψει η σορός της για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει», δηλώνουν μέλη της οικογένειάς της.

Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πλήρωμα

Από την μεριά του, ο σύντροφός της τονίζει: «Ξέρουμε ότι πριν από δύο ημέρες παρέδωσαν τις σορούς των αξιωματούχων από την Λιβύη που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Όμως, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πλήρωμα, δηλαδή τους δύο Γάλλους πιλότους και τη Μαρία».

«Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει»

Ο αδελφός της Ελληνίδας αεροσυνοδού δηλώνει ότι ακόμη δεν έχει κληθεί από τις τουρκικές Αρχές να δώσει γενετικό υλικό για την επίσημη ταυτοποίηση της σορού.

«Η αεροπορική εταιρεία μας ενημέρωσε σήμερα ότι βρίσκεται κλιμάκιό τους στην Άγκυρα, αλλά οι τουρκικές Αρχές δεν δίνουν άδεια πρόσβασης στο σημείο. Η ελληνική πρεσβεία στην Τουρκία μας λέει να περιμένουμε. Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει, γιατί δεν δίνουν και τους δικούς μας ανθρώπους;». επισημαίνει

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, συνεχίζονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ενέργειες για τον επαναπατρισμό της σορού της άτυχης Ελληνίδας.

