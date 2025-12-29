search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

29.12.2025 22:14

Τον επαναπατρισμό της σορού της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon ζητά η οικογένειά της

29.12.2025 22:14
aerosynodos-foto_pappa

Έκκληση κάνει η οικογένεια της αδικοχαμένης αεροσυνοδού, Μαρίας Παππά, ένα από τα θύματα του μοιραίου Falcon που συνετρίβη στην Άγκυρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, για να επισπευθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού της.

Σύμφωνα με τον ANT1, τραγική φιγούρα είναι η 95χρονη γιαγιά της άτυχης αεροσυνοδού. Η ηλικιωμένη που μέσα σε λίγα χρόνια έχασε και τα 2 της παιδιά και τώρα την εγγονή της, ζητά και εκείνη να μεσολαβήσουν οι ελληνικές Αρχές, ώστε γρήγορα να επαναπατριστεί η σορός της, προκειμένου να την αποχαιρετήσει.

«Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα. Η 95χρονη γιαγιά μας εκλιπαρεί να επιστρέψει η σορός της για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει», δηλώνουν μέλη της οικογένειάς της.

Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πλήρωμα

Από την μεριά του, ο σύντροφός της τονίζει: «Ξέρουμε ότι πριν από δύο ημέρες παρέδωσαν τις σορούς των αξιωματούχων από την Λιβύη που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Όμως, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πλήρωμα, δηλαδή τους δύο Γάλλους πιλότους και τη Μαρία».

«Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει»

Ο αδελφός της Ελληνίδας αεροσυνοδού δηλώνει ότι ακόμη δεν έχει κληθεί από τις τουρκικές Αρχές να δώσει γενετικό υλικό για την επίσημη ταυτοποίηση της σορού.

«Η αεροπορική εταιρεία μας ενημέρωσε σήμερα ότι βρίσκεται κλιμάκιό τους στην Άγκυρα, αλλά οι τουρκικές Αρχές δεν δίνουν άδεια πρόσβασης στο σημείο. Η ελληνική πρεσβεία στην Τουρκία μας λέει να περιμένουμε. Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει, γιατί δεν δίνουν και τους δικούς μας ανθρώπους;». επισημαίνει

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, συνεχίζονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ενέργειες για τον επαναπατρισμό της σορού της άτυχης Ελληνίδας.

PODCAST NTEMITI SITE 30.12
PODCASTS

Podcast – Φωτεινή Ντεμίρη: «Ο ηθοποιός ψήνεται στο θέατρο»

TRAPEZA-KYPROY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Khaleda Zia
ΚΟΣΜΟΣ

Χαλέντα Ζία: Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές

lila kourti trikalinos – new
BUSINESS

Στη Marketing FMCG 100 Powerlist 2025 η Λίλα Κούρτη της Trikalinos

usa_navy
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Χτυπήσαμε προκυμαία διακίνηση ναρκωτικών» ανακοίνωσε ο Τραμπ

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

