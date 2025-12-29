Στο Μαρ α Λάγκο ο Νετανιάχου – Η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα» λέει ο Τραμπ

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ δήλωσε σήμερα, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, πως ελπίζει πως θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα «πολύ σύντομα».

Επανέλαβε, επίσης, πως η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, λίγο αφού η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε πως δεν θα παραδώσει τα όπλα της.

«Πρέπει να υπάρξει ένας αφοπλισμός της Χαμάς», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος επισήμανε πως κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψει η σορός του τελευταίου ομήρου. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει σύντομα.

Ο Νετανιάχου έφθασε σήμερα λίγο πριν από τις 13.30 τοπική ώρα στο Μαρ α Λάγκο, την κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την πέμπτη συνάντηση στις ΗΠΑ, μεταξύ των δύο ανδρών, στενών συμμάχων, μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Τραμπ πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Χαμάς «θα πληρώσει υψηλό τίμημα» εάν δεν αφοπλιστεί σύντομα, όπως προβλέπεται από τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Το Ισραήλ, είπε ο Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα, τηρεί το σχέδιο αυτό. Για τη Χαμάς, είπε ότι «εάν δεν αφοπλιστεί, όπως έχει δεσμευτεί, αφού δέχτηκε να το κάνει, θα πληρώσει υψηλό τίμημα. Και δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί (…) Πρέπει να αφοπλιστεί μέσα σε σχετικά σύντομο διάστημα».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι «δεν ανησυχεί για τίποτα από όσα κάνει το Ισραήλ» αλλά για «όσα κάνουν ή δεν κάνουν οι άλλοι». «Όμως, όσον αφορά το Ισραήλ, δεν ανησυχώ: (οι Ισραηλινοί) σέβονται το (ειρηνευτικό) σχέδιο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι συμφωνεί με τον Νετανιάχου σχεδόν για τα πάντα. «Δεν συμφωνούμε 100% για το θέμα της βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη», είπε.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «δεν θα έχουν πρόβλημα» ενώ προέβλεψε ότι «κάποια στιγμή» οι συμφωνίες του Αβραάμ θα επεκταθούν και θα τις υπογράψει και η Σαουδική Αραβία.

Δεν θα επιτρέψουμε τον επανεξοπλισμό του Ιράν

Οι ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ, δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να επανεξοπλιστεί, έξι μήνες μετά τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που οδήγησαν την Τεχεράνη σε απώλεια “κύρους και ισχύος”. Εκτίμησε ότι το Ιράν μπορεί να ξαναφτιάχνει το πυρηνικό πρόγραμμά του σε άλλες τοποθεσίες, πέραν εκείνων που βομβαρδίστηκαν. «Θα εξαλείψουμε την απειλή εάν το Ιράν εξοπλιστεί και πάλι», είπε, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι είναι «ανοιχτός σε συνομιλίες» με την Τεχεράνη.

Μιλώντας για τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που στηρίζεται από το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «συμπεριφέρεται άσχημα». «Θα δούμε τι θα γίνει με τις προσπάθειες (της κυβέρνησης) του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της», πρόσθεσε.

Για τις σχέσεις του Ισραήλ με τη Συρία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι η χώρα του θέλει να διασφαλίσει ότι η μεθόριος με τη Συρία θα είναι μια ειρηνική περιοχή. «Το συμφέρον μας είναι να έχουμε ειρηνικά σύνορα με τη Συρία», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες.

Ο Τραμπ σχολίασε ότι είναι βέβαιος πως ο Νετανιάχου και ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα «θα τα πάνε καλά» μεταξύ τους και ότι «ο ίδιος θα προσπαθήσει και θα φροντίσει» για αυτό.

Ο Τραμπ δεν ανησυχεί για τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν τον ανησυχούν οι στρατιωτικές ασκήσεις που ξεκίνησε η Κίνα γύρω από την Ταϊβάν, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει πως ο Κινέζος ομόλογός του, ο Σι Τζινπίνγκ, μπορεί να διατάξει εισβολή στο νησί.

«Δεν νομίζω ότι θα το κάνει», είπε στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε αν τον ανησυχούν οι ασκήσεις που προσομοιώνουν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Ταϊβάν, απάντησε: «Όχι, τίποτα δεν με ανησυχεί».

Μερικά «πολύ ακανθώδη ζητήματα» στις συνομιλίες με Ρωσία και Ουκρανία

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε πως υπάρχουν ακόμη μερικά «πολύ ακανθώδη ζητήματα» στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την υποδοχή του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε «πολύ καλή» την επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπληρώνοντας πως ενημερώθηκε πριν από λίγο για τις αναφορές περί απόπειρας του Κιέβου να πλήξει με drones την κατοικία του ρώσου προέδρου στο Νόβγκοροντ.

Ο Τραμπ επέκρινε δριμύτατα τη φερόμενη ουκρανική επίθεση σε μία από τις κατοικίες του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που έχει διαψευστεί από το Κίεβο, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ θυμωμένος».

«Ξέρετε ποιος μου μίλησε για αυτό; Ο πρόεδρος Πούτιν, νωρίς σήμερα το πρωί. Είπε ότι του επιτέθηκαν. Αυτό δεν είναι καλό. Είμαι πολύ θυμωμένος», είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ ενώ υποδεχόταν στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

«Είναι μια ευαίσθητη περίοδος. Δεν είναι η σωστή στιγμή. Είναι ένα πράγμα να επιτεθείς επειδή επιτίθενται. Και είναι άλλο πράγμα να επιτεθείς στο σπίτι του», πρόσθεσε.

Η Μόσχα λέει ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της προεδρικής κατοικίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Το Κίεβο το διέψευσε καταγγέλλοντας το «ψέμα» της Ρωσίας.

Νέο αμερικανικό πλήγμα σε αποβάθρα όπου φορτώνονταν ναρκωτικά σε πλοία, στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έπληξαν μια «αποβάθρα» στη Βενεζουέλα, όπου ισχυρίστηκε ότι φορτώνονταν ναρκωτικά σε πλοία.

«Έγινε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα ναρκωτικά στα πλοία. Φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Πλήξαμε όλα τα πλοία και τώρα πλήξαμε την περιοχή», είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Την Παρασκευή, σε συνέντευξή του με τον επιχειρηματία και υποστηρικτή του, Τζον Κατσιματίδη, στον νεοϋορκέζικο ραδιοφωνικό σταθμό WABC, ο Τραμπ προκάλεσε πολλά ερωτηματικά. Ενώ αναφερόταν στις αμερικανικές πιέσεις στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν μια «μεγάλη εγκατάσταση» όπου ναυπηγούνται πλοία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Έχουν ένα μεγάλο εργοστάσιο ή μια μεγάλη εγκατάσταση (…) απ’ όπου έρχονται τα πλοία. Πριν από δύο νύχτες, την καταστρέψαμε. Επομένως, τους πλήξαμε πολύ σκληρά», είπε. Δεν διευκρίνισε πού βρισκόταν αυτή η εγκατάσταση.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, το Πεντάγωνο παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν έδωσε καμία συνέχεια.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επίσης δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Δεν είναι σαφές ποια αμερικανική υπηρεσία ενεπλάκη σε αυτό το πλήγμα, ούτε ποιος ήταν ο στόχος. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι έδωσε στη CIA την άδεια να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες βομβάρδισαν σκάφη που λένε ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 100 άνθρωποι στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Ανέπτυξαν επίσης σημαντικές αεροναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και επέβαλαν αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Ο Μαδούρο διαψεύδει τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον και επιμένει ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, την κυριότερη πηγή εισοδήματος της χώρας του.

Επίκειται απονομή χάριτος στον Νετανιάχου

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως μίλησε με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος του είπε ότι «επίκειται» μια απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι ένας πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου, που είναι ήρωας. Πώς να μην του απονείμεις χάρη;», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον Νετανιάχου, πριν από τη συνάντησή τους.

«Μίλησα με τον πρόεδρο… μου λέει πως επίκειται» (η χάρη), υπογράμμισε.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, το γραφείο του προέδρου Χέρτζογκ ανέφερε πως δεν έχει υπάρξει καμία συνομιλία μεταξύ του Ισραηλινού προέδρου και του Τραμπ από τότε που κατατέθηκε το αίτημα για απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, πριν από αρκετές εβδομάδες.

