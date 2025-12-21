search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 15:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 14:45

Γάζα: Ο Γουίτκοφ «βλέπει» πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ – Τι προβλέπει η 2η φάση

21.12.2025 14:45
hamas

Έχει σημειωθεί «πρόοδος» στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας το οποίο παρουσίασε νωρίτερα φέτος ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε χθες Σάββατο ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

«Κατά την πρώτη φάση σημειώθηκε πρόοδος, συμπεριλαμβανομένων της διευρυνθείσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επιστροφής λειψάνων ομήρων, των αποσύρσεων δυνάμεων από κάποιους τομείς και της μείωσης των εχθροπραξιών», συνόψισε ο κ. Γουίτκοφ μέσω X, την επομένη εξερευνητικών συνομιλιών με αντιπροσώπους της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

«Περαιτέρω διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες για να προχωρήσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης», συνέχισε.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενίσταται-, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, τη δημιουργία μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης «σταθεροποίησης».

«Έως το τελευταίο λείψανο»

Το Ισραήλ λέει πως περιμένει ακόμη την επιστροφή του τελευταίου λειψάνου ομήρου που απομένει στη Λωρίδα της Γάζας προτού συναινέσει να αρχίσουν επίσημα συνομιλίες για τη δεύτερη φάση του σχεδίου.

Στην ανάρτησή του ο κ. Γουίτκοφ σημείωσε πως στις συνομιλίες εξετάστηκαν μέτρα για την ανάπτυξη του εμπορίου και την κατασκευή υποδομών στην περιοχή.

«Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράσαμε την υποστήριξή μας στη δημιουργία σύντομα (…) του Συμβουλίου Ειρήνης (σ.σ. υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ)» και «μεταβατικής» κυβέρνησης που θα χειριστεί τις πολιτικές υποθέσεις, την ασφάλεια και «την ανοικοδόμηση», κατά τον ίδιο.

Η δημιουργία «συμβουλίου ειρήνης» ήταν ανάμεσα στα 20 σημεία του σχεδίου που παρουσίασε ο κ. Τραμπ. Υποτίθεται πως θα επιβλέπει τη μεταβατική αρχή, η οποία θα αποτελείται από τεχνοκράτες.

Διαβάστε επίσης:

Κρεμλίνο: «Δεν προετοιμάζεται καμία συνάντηση Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών»

Έπσταϊν: «Έκαναν …φτερά» 16 αρχεία από τη σελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης – «Εξαφανίστηκε» φωτογραφία του Τραμπ (Video)

Financial Times: «Ο Μακρόν πρόδωσε τον Μερτς για τα παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διάλογος στην κεντροαριστερά, καμία συναίνεση με ΝΔ – Τι θα γίνει με Βασιλίσσης Ολγας και νέο γήπεδο του ΠΑΟ

klimatikisKrisis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας: Οι 10 βασικές αλλαγές

doukas_plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την εκδήλωση μπροστά σε εκκλησία: «Υποκρισία και σκοταδισμός από τον ακροδεξιό Πλεύρη»

macron-putin-1
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Ναι» με όρους σε ενδεχόμενο διαλόγο Μακρόν – Πούτιν

mitsotakis israil
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα – Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 15:37
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διάλογος στην κεντροαριστερά, καμία συναίνεση με ΝΔ – Τι θα γίνει με Βασιλίσσης Ολγας και νέο γήπεδο του ΠΑΟ

klimatikisKrisis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας: Οι 10 βασικές αλλαγές

doukas_plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την εκδήλωση μπροστά σε εκκλησία: «Υποκρισία και σκοταδισμός από τον ακροδεξιό Πλεύρη»

1 / 3