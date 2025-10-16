Μείζον πρόβλημα ο αφοπλισμός της Χαμάς: Η διατήρηση των όπλων της αποτρέπει τις συνεισφορές στρατιωτών στη σχεδιαζόμενη ειρηνευτική μονάδα

Αναμφίβολα οι εξελίξεις για τη Γάζα χαρακτηρίζονται ως ανέλπιστα θετικές. Ωστόσο όσοι γνωρίζουν την ιστορία των ισραηλινο-παλαιστινιακών συγκρούσεων είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουν ότι έχει τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος. Μέχρι στιγμής, έχει επιτευχθεί «κατάπαυση του πυρός» και όχι το τέλος του πολέμου. Το αν θα τερματιστεί οριστικά η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση θα το γνωρίζουμε σε βάθος χρόνου.

Τα πρώτα προβλήματα απειλούν τη συμφωνία

Ενώ ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για τη «δύσκολη» δεύτερη φάση της συμφωνίας, ήδη τα πρώτα σοβαρά προβλήματα άρχισαν να απειλούν την ειρήνη:

Η Χαμάς απελευθέρωσε 20 εν ζωή ομήρους και μέχρι την Τετάρτη είχε παραδώσει συνολικά 12 σορούς ομήρων, παρότι η συμφωνία προβλέπει 28. Πριν ακόμα υπογραφεί η συμφωνία, γνωρίζαμε ότι η Χαμάς θα ήταν σχεδόν αδύνατον να συγκεντρώσει και να παραδώσει τις σορούς και των 28 Ισραηλινών ομήρων, αρκετοί από τους οποίους έχουν θαφτεί κάτω από τα βομβαρδισμένα κτήρια και μέσα στα τούνελ. Ωστόσο, η Χαμάς, που «κοουτσάρεται» από τον Ερντογάν, θα έπρεπε να είχε αναφέρει στους διαπραγματευτές το λογικό πρόβλημα της συγκέντρωσης των σορών των ομήρων. Το Ισραήλ αποφυλάκισε και παρέδωσε 1.968 Παλαιστίνιους, εκ των οποίων, όπως αναφέρει ο «Guardian», οι 88 οδηγήθηκαν στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης και οι υπόλοιποι επέστρεψαν στη Γάζα. Επίσης το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς μόνο 45 Παλαιστινίων, ενώ, σύμφωνα με το σχέδιο ειρήνευσης, το Ισραήλ οφείλει να παραδώσει 15 σορούς Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει η Χαμάς. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, έχει επιτραπεί η είσοδος 300 φορτηγών ανά ημέρα με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, παρότι η συμφωνία προβλέπει τον διπλάσιο αριθμό φορτηγών. Την απόφαση αυτή έλαβαν οι ισραηλινές αρχές λόγω της μη παράδοσης των υπόλοιπων 24 σορών των ομήρων. Η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε να μην ανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφας (σύνορα μεταξύ της Λωρίδας και της Αιγύπτου), παρότι προβλέπεται από τη συμφωνία, λόγω της εκκρεμότητας με την επιστροφή των υπόλοιπων 24 σορών των ομήρων. Πάντως, την Τετάρτη ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου αποφάσισε αφενός να ανοίξει το πέρασμα της Ράφας, αφετέρου να επιτρέψει την είσοδο όλων των φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Μέχρι στιγμής οι μεσολαβητές απέτυχαν να πείσουν τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει επιτέλους τελειώσει. Η επιμονή της Χαμάς να διατηρήσει τα όπλα της είναι λογικό να αποτρέψει τους περιφερειακούς και παγκόσμιους ηγέτες από το να συνεισφέρουν στρατεύματα στη σχεδιαζόμενη ειρηνευτική μονάδα, καθώς θα είναι πολύ πιθανό να εμπλακούν σε ανεπιθύμητες συγκρούσεις με τους ένοπλους άνδρες της Χαμάς. Πολλά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, η Χαμάς διεξήγαγε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά αντίπαλων παλαιστινιακών δυνάμεων στην ανατολική Ράφα και στη Χαν Γιουνίς. Επίσης, τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετά βίντεο στο διαδίκτυο ανέφεραν ότι μια ακόμη πολιτοφυλακή δραστηριοποιείται στην Τζαμπαλίγια και την Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Γάζα.

Όπως εκτιμά το Soufan Center, η ασταθής κατάσταση ασφαλείας στη Γάζα όχι μόνο απειλεί να σύρει ξανά τον ισραηλινό στρατό στη μάχη κατά της Χαμάς, αλλά προμηνύει ότι η Γάζα μπορεί να μετατραπεί σε μια άνομη, ακυβέρνητη περιοχή, που είναι απίθανο να προσελκύσει τις παγκόσμιες επενδύσεις οι οποίες απαιτούνται για την ανοικοδόμηση του θυλάκου.

Η προειδοποίηση του Τραμπ

Ακόμη κι αν η πρώτη φάση της συμφωνίας δείχνει ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματισθεί, εντούτοις η ειρήνη παραμένει ζητούμενο. Κάθε καθυστέρηση ή αθέτηση όρων μπορεί να ξαναβυθίσει τη Γάζα στο χάος. Ο αφοπλισμός της Χαμάς παραμένει το δυσκολότερο και σημαντικότερο στάδιο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι χωρίς τον αφοπλισμό των περίπου 7.000 μαχητών της Χαμάς, το σχέδιο Τραμπ θα αποτύχει. Γι’ αυτό και ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα το κάνουμε εμείς».

