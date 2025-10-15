Γάζα: Νέοι επαναπατρισμοί σορών ομήρων, απειλές Ισραήλ για περιορισμό ανθρωπιστικής βοήθειας και τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς

Στις 14 Οκτωβρίου 2025, εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, παραδόθηκαν στο Ισραήλ τέσσερις ακόμη σοροί Ισραηλινών ομήρων, ανεβάζοντας σε οκτώ τον συνολικό αριθμό των επαναπατρισμών μέσα σε δύο ημέρες, με την Χαμάς να ενημερώνει τους μεσολαβητές ότι σκοπεύει να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων σήμερα.

Το Ισραήλ ωστόσο θεωρεί ότι η Χαμάς δεν τηρεί τη συμφωνία παράδοσης και των 28 σορών και προειδοποιεί για περικοπή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως «αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς».

Επιταχύνονται οι επαναπατρισμοί, παραμένουν δεκάδες σοροί αγνοούμενες

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι η ανάσυρση και ταυτοποίηση των σορών στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των εκτεταμένων καταστροφών. Μέχρι στιγμής, οκτώ σοροί έχουν παραδοθεί στο Ισραήλ, ενώ περισσότερες από 20 παραμένουν αγνοούμενες. Η διαδικασία ταυτοποίησης συνεχίζεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τον οργανισμό να τονίζει ότι «η ασφάλεια των ομάδων ανάκτησης δεν είναι εξασφαλισμένη».

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι σκοπεύει να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων σήμερα, αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel, που επικαλείται διπλωματική πηγή της σε χώρα της Μέσης Ανατολής και δεύτερη πηγή της ενήμερη σχετικά.

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16.

Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 πτώματα.

Το κίνημα ωστόσο λέει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Ισραηλινή προειδοποίηση για μείωση ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί πως πρόκειται για τακτική καθυστέρησης και σκοπεύει να περιορίσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διατηρώντας κλειστό το πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ως τον επαναπατρισμό όλων των σορών.

Στο μεταξύ, τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων ανθρώπων που θεωρείται πως ήταν ανάμεσα στους ομήρους έφθασαν σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για την αναγνώρισή τους. Παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη ΔΕΕΣ χθες βράδυ.

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει ως και δύο ημέρες. Οι ταυτότητές τους δεν δημοσιοποιήθηκαν από τη Χαμάς.

Η συμφωνία προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζώντων και νεκρών, μέσα σε 72 ώρες. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υπογράμμισε ότι «δεν θα υπάρξει νέα ροή βοήθειας χωρίς απτά αποτελέσματα».

Μεταξύ των σορών που έχουν επιστραφεί περιλαμβάνονται οι Γκάι Ιλούζ, Υπολοχαγός Ντάνιελ Περέτζ, Γιόσι Σαράμπι και Μπιπίν Τζόσι, θύματα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η ταυτοποίηση των υπολοίπων θυμάτων συνεχίζεται από τις ιατροδικαστικές αρχές του Ισραήλ, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Οι μεσολαβητές προσπαθούν να διασφαλίσουν νέους γύρους ανταλλαγών, ενώ αναμένεται η δημοσιοποίηση του πλήρους καταλόγου των σορών.

Δηλώσεις Τραμπ: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε τους τόνους, απευθύνοντας άμεση προειδοποίηση στη Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς». Με αυτή τη δήλωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να ανεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πιέσεις θα ενταθούν και πως ενδεχόμενη αθέτηση των όρων από τη Χαμάς θα έχει «σοβαρές συνέπειες».

Οι οικογένειες των ομήρων στο Ισραήλ ζήτησαν από την κυβέρνηση να εντείνει τις διπλωματικές πιέσεις και να εξασφαλίσει την επιστροφή όλων των σορών. Πολλές από αυτές δηλώνουν απογοητευμένες για την καθυστέρηση και κατηγορούν τη Χαμάς για «εσκεμμένη παρεμπόδιση». Η κυβέρνηση της Ιερουσαλήμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων αν δεν τηρηθεί η συμφωνία.

Εύθραυστη εκεχειρία και φόβοι για νέα κλιμάκωση

Παρά την απελευθέρωση των τελευταίων ζώντων ομήρων, αναφορές από το πεδίο κάνουν λόγο για μεμονωμένα επεισόδια βίας και παρουσία δυνάμεων της Χαμάς σε περιοχές της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ διεθνείς παρατηρητές προειδοποιούν πως ακόμη και ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε επανέναρξη των συγκρούσεων.

Η συνέχιση της εκεχειρίας εξαρτάται από τη συμμόρφωση της Χαμάς και τη διατήρηση της ανθρωπιστικής ροής. Οι επόμενες 24 έως 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για να διαπιστωθεί αν η διαδικασία επαναπατρισμών θα ολοκληρωθεί ή αν η κατάσταση θα οδηγηθεί σε νέα κλιμάκωση. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία, καθώς κάθε καθυστέρηση αυξάνει τον κίνδυνο διάλυσης της συμφωνίας και επανέναρξης των συγκρούσεων.

