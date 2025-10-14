Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την υπηκοότητα από τον δήμαρχο Οδησσού – Χάνει το αξίωμα του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού, Χενάντι Τρουχάνοφ.
Εδώ και χρόνια πλανιόταν η φήμη ότι ο Τρουχάνοφ είναι κάτοχος ρωσικού διαβατηρίου.
Σύμφωνα με ό,τι ανακοίνωσε ο Ζελένσκι με διάταγμα αφαιρέθηκε η ουκρανική υπηκοότητα από συγκεκριμένα πρόσωπα, που επιβεβαιώθηκε ότι φέρουν διττή.
Ο Τουρχάνοφ δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της απόφασης, που έχει ως συνέπεια να χάσει το αξίωμα του.
Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο Τρουχάνοφ έχει ενεργό ρωσικό διαβατήριο από το 2015, που η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία.
Με το ίδιο διάταγμα αφαιρέθηκε η υπηκοότητα από τον χορευτή μπαλέτου Σεργκέι Πολούνιν και τον Ολέγκ Τσαριόβ, οι οποίοι αμφότεροι ζουν στη Ρωσία.
