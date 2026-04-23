Ακριβά πληρώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ν.Δ: Εσωκομματική φουρτούνα και δημοσκοπική πτώση ταράζουν κόμμα και Μαξίμου

Μόνο εκτόνωση δεν έφερε στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος η χθεσινή διαδικασία της άρσης της ασυλίας των αναφερομένων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού τα στελέχη της Κ.Ο. του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται με την ιστορία αυτήν εμφανίστηκαν συναισθηματικά φορτισμένα να επιρρίπτουν με έμμεσο τρόπο ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση.

Οι πληροφορίες λένε μάλιστα ότι οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίζονται εκνευρισμένοι, καθώς η κυβέρνηση μπορεί να μίλησε για ψήφο κατά συνείδηση, αλλά στην πραγματικότητα πίεσε τους βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της άρσης, προκειμένου η όποια διαφοροποίηση να μην εμφανιστεί ως ανταρσία εναντίον της κυβέρνησης. Η τακτική αυτή είχε αποτέλεσμα εν τέλει, αφού στην ονομαστική ψηφοφορία:

● συμμετείχαν 288 βουλευτές,

● τα «ναι» ήταν από 285 ώς 287.

Μάλιστα τουλάχιστον 10 από τους 13 αναφερόμενους στη δικογραφία βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας – της δικής τους και των υπολοίπων.

Πολλοί ακόμα βουλευτές θεωρούν ότι η υπόσχεση που τους δόθηκε από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού, ότι θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, είναι απλώς μία δήλωση χωρίς αντίκρισμα, προκειμένου να μην ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τόνοι μέσα στην Κ.Ο.

Γι’ αυτό άλλωστε ζητούν να τοποθετηθεί δημόσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κ.Ο. του κόμματος, κάνοντας μία δήλωση η οποία στην πραγματικότητα δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν και για κανέναν λόγο.

Μεγάλος εκνευρισμός στο Μέγαρο

Εν τω μεταξύ στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί μεγάλος εκνευρισμός, αφού όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας εμφανίζουν το κυβερνών κόμμα να έχει χάσει από 1,5 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες. Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι για πρώτη φορά η Ν.Δ. αγγίζει ιστορικά χαμηλά ποσοστά γύρω στο 25% με ανώτερο το 28%. Όπως είναι φυσικό, το σενάριο της αυτοδυναμίας, το οποίο διακινούσαν οι πιο αισιόδοξοι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν υπάρχει ούτε ως ιδέα, ενώ αντίθετα πολύ φοβούνται ότι η κατρακύλα θα συνεχιστεί.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, με βάση τις αναλύσεις που κάνουν οι ειδικοί, περισσότερο στοίχισε στην κυβέρνηση η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη παρά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό επειδή η… μη «αριστεία» του Λαζαρίδη αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, η οποία έχει παιδιά τα οποία αναζητούν μία καλύτερη τύχη έχοντας μάλιστα σημαντικά πτυχία και μεταπτυχιακά.

Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο Λαζαρίδης, ο οποίος υπέπεσε και στο σφάλμα να ειρωνευτεί μέσω αναδημοσίευσης την Ντόρα Μπακογιάννη προτρέποντάς την να πάει να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της, δύσκολα θα βρεθεί στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ.

«Έχει χαθεί η επαφή»

Πάντως τα «γαλάζια» στελέχη, γνωρίζοντας ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες που περιλαμβάνουν κι άλλους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, υποστηρίζουν ότι θα βρεθεί η μισή Κ.Ο. να σέρνεται στα δικαστήρια, καθώς μετά τη χθεσινή διαδικασία θα είναι πολύ δύσκολο να πουν ότι δεν προχωρούν στην άρση της ασυλίας και άλλων βουλευτών που βρίσκονται στις δικογραφίες που έρχονται το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα στελέχη της Κ.Ο. της Ν.Δ. υποστηρίζουν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές τόσο στη στρατηγική όσο και στο πώς θα βγαίνουν οι αποφάσεις, αφού, όπως λένε, «σε μεγάλο βαθμό έχει χαθεί η επαφή με την κοινωνία». Ακόμα θέτουν το ερώτημα τι θα γίνει αν τελικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταθέσει πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός

Την ίδια ώρα η αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς πρώτη φορά αμφισβητείται με αυτό τον τρόπο ένας ευρωπαϊκός θεσμός, ο οποίος μάλιστα έχει να κάνει και με τη Δικαιοσύνη. Και αυτό επειδή μέχρι σήμερα ήταν η κυβέρνηση αυτή που επέρριπτε ευθύνες στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επικρίνουν τον θεσμό της Δικαιοσύνης, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει τον αντιθεσμικό χαρακτήρα των κομμάτων.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ιδιαίτερα μεγάλος, καθώς ακόμα και πιο ψύχραιμοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για την κυβέρνηση. Άλλωστε ο πρωθυπουργός επέλεξε χθες την ώρα της ψηφοφορίας να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να κάνει έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό.

Στην πραγματικότητα το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να καθορίσει την ατζέντα βάζοντας πρώτο θέμα τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και περνώντας στα χαμηλά τις ομιλίες των βουλευτών της Ν.Δ. για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους του επιδόματος για ντίζελ, τους ενοικιαστές, τις πολυμελείς οικογένειες, καθώς και ρυθμίσεις για χρέη.

Ακόμα θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα αύριο και το Σάββατο.

