«Αναζητούν απεγνωσμένα διέξοδο από το πολιτικό τέλμα»: Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τα 8 μέτρα στήριξης 

«Διέξοδο από το πολιτικό τέλμα», «πυροτέχνημα», «προϊόν φοροληστείας» χαρακτηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα 8 μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης ψάχνει διέξοδο από το δημοσιονομικό τέλμα

«Ύστερα από την σημερινή ανακοίνωση της Κυβέρνησης είναι γίνεται πρόδηλο ότι ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει απεγνωσμένα να βρει διέξοδο από το πολιτικό τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει, εξαγγέλλοντας μέτρα που θα χρηματοδοτηθούν από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα. Ωστόσο, οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες. Η επέκταση της επιδότησης μόνο του diesel κατά 20 λεπτά και μόνο για τον μήνα Μάιο είναι μια εμβαλωματική επιλογή. Η κυβέρνηση αποφεύγει να πει ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιλέξει και τη μείωση των φόρων στα καύσιμα — πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την περίοδο της κρίσης. Έτσι, η κρατική κερδοσκοπία προστίθεται στον πληθωρισμό που διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα.

Το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου, ακόμη και μετά την αύξηση της περιμέτρου των ωφελουμένων, κινδυνεύει να αποδειχθεί ατελέσφορο, τη στιγμή που το 2025 τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν με τριπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όσο για την έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ, αυτή απέχει πολύ από την ανάγκη για μια συγκροτημένη πολιτική μόνιμων παρεμβάσεων για το δημογραφικό, όπως αυτή που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, οι άπαξ παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους υπολείπονται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών τους. Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί για την επαναφορά ενός νέου ΕΚΑΣ, που θα στηρίξει 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους — μια ουσιαστική και μόνιμη παρέμβαση. Ειδικά οι εξαγγελίες για το ιδιωτικό χρέος αποτελούν εμπαιγμό για τους υπερχρεωμένους συμπολίτες μας, αφού για να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων πρέπει να αποδείξουν ότι δεν το έχουν ανάγκη! Η μόνη βιώσιμη λύση για το ιδιωτικό χρέος είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η πάγια ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα συνεκτικό και αξιόπιστο σχέδιο για την ανάταξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Στον αντίποδα των συντηρητικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπει τον πολίτη σαν πελάτη, προτείνει μια προοδευτική πολιτική που αντιμετωπίζει τις ανισότητες στη ρίζα τους και αποκαθιστά τη σχέση οικονομίας και κοινωνίας.

Τέλος, θυμίζουμε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι τα πρωτογενή υπερπλεονάσματα-μαμούθ, όπως το 4,9% του ΑΕΠ –πολύ πάνω από τον στόχο του 3,7% για το 2025, που επιβεβαίωσε η Eurostat– δεν συνιστούν κυβερνητική επιτυχία.

Αποτελούν ομολογία αποτυχίας οικονομικού σχεδιασμού, το κόστος της οποίας συνεχίζουν να πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες –και ειδικά οι μικρομεσαίοι και οι ευάλωτοι– οι οποίοι επιβαρύνονται καθημερινά με τον “φόρο πληθωρισμού” μέσω των βαρύτερων έμμεσων φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: Το υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε τη στάση του πρωθυπουργού υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία και συνέδεσε ευθέως την ανακοίνωση μέτρων, αφενός με τη συζήτηση για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και αφετέρου με την επίσκεψη της κ. Κοβέσι στην Ελλάδα.

«Η υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη συνεχίζεται. Προσέξτε τι έκανε σήμερα. Ανακοίνωσε μέτρα, για τα οποία δεν έβρισκε λεφτά όταν του το προτείναμε εμείς, την ώρα που συζητιόταν η άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και είναι στην Ελλάδα η κα Κοβέσι. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα μέτρα αυτά ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά δεν λέει ταυτόχρονα ότι τελικά τα υψηλά υπερπλεονάσματα είναι τεράστιο λάθος, το οποίο είναι δικό του λάθος. Οι άριστοι της κυβέρνησης οδηγούν σε υπερπλεονάσματα, που είναι πάνω από 12,5 δισ. τα τελευταία τρία χρόνια. Σας το λέω ξεκάθαρα, είναι μία κλοπή 12,5 δισ. από την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Και έρχεται τώρα να δώσει πίσω κάτι λιγότερο από 5% για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ότι παρ’ όλη την επιδότηση στο diesel, οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από την περίοδο πριν από την πολεμική επέμβαση στο Ιράν και ότι δεν τα βγάζει πέρα η μέση ελληνική οικογένεια. Του λέω λοιπόν ξεκάθαρα: Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους. Αυτή είναι πραγματική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας. Μπορεί; Δεν μπορεί. Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ».

ΚΚΕ: Μέτρα κοροϊδίας από τη φοροληστεία σε βάρος του λαού

«Το μέρισμα κοροϊδίας που προκλητικά παρουσίασε ως επιτυχία ο Κ. Μητσοτάκης δεν είναι παρά η επιστροφή ενός μικρού κλάσματος από τα πλεονάσματα που δημιουργήθηκαν από τη φοροληστεία σε βάρος του λαού, που δεν αγγίζει στο ελάχιστο το καυτό πρόβλημα της ακρίβειας και την καθήλωση του λαϊκού εισοδήματος. Άλλωστε το ράλι των ανατιμήσεων συνεχίζεται, αποτελώντας παράλληλα πηγή εκτίναξης των κρατικών εσόδων μέσω των άδικων έμμεσων φόρων στην Ενέργεια και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους πιάνουν τόπο οι θυσίες, καθώς τη στιγμή που μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα έσοδα από τους υπέρογκους φόρους ξεπέρασαν τα 17 δισ. και το ματωμένο πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ., η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δημοσιονομική ισορροπία, στην οποία είναι προσηλωμένη η κυβέρνηση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι “κοστολογημένες” τους προτάσεις, αποτελεί τον μόνιμο κόφτη για τις εργατικές – λαϊκές διεκδικήσεις. Την ίδια στιγμή εκτινάσσονται οι ΝΑΤΟϊκές δαπάνες που έχουν διπλασιαστεί μέσα σε 10 χρόνια, διατηρούνται άθικτα τα προκλητικά φορολογικά προνόμια και η ασυλία για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που σημειώνουν ρεκόρ κερδοφορίας.

Στην ουσία, αντί για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, με επαναφορά της 13ης και 14ης συντάξης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 50 ευρώ αύξηση στο ετήσιο επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων και μια μικρή διεύρυνση της “επιστροφής ενοικίου”, που θα λειτουργήσει σαν όχημα για νέες αυξήσεις στα ενοίκια. Αντί να επιβάλει πλαφόν στις τιμές και επίταξη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για τους βιοπαλαιστές αγρότες που ξεκληρίζονται, επέκτεινε για λίγους μήνες την επιδότηση στα λιπάσματα, που στόχο έχει την είσπραξη στο 100% της τιμής τους από τα μονοπώλια.

Η δε “κοστολόγηση” στα 150 ευρώ τον χρόνο των υπέρογκων αναγκών των παιδιών των λαϊκών οικογενειών μόνο ως πρόκληση, αν όχι κοροϊδία, μπορεί να θεωρηθεί. Ενώ σε ό,τι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επιχειρηματίες το μόνο που κάνει είναι να “κλωτσά το τενεκεδάκι” των χρεών και των αδιεξόδων, χωρίς να παίρνει κανένα μέτρο προστασίας του εισοδήματός τους που κατακρημνίζεται, με το κόστος λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων να εκτοξεύεται.

Ανάσα από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις μπορούν να δώσουν οι διεκδικήσεις του εργατικού – λαϊκού κινήματος, οι προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή το ΚΚΕ και αφορούν την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα, την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, την επαναλειτουργία όλων των λιγνιτικών μονάδων και την ενίσχυση των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, παράλληλα με την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς. Για να κερδίσει ο εργαζόμενος λαός πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και αυτό μπορεί να το επιβάλει ο ίδιος ο λαός με τις διεκδικήσεις του. Καμία θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους», τονίζει το ΚΚΕ.

Νέα Αριστερά: Μετατρέπουν την ακρίβεια σε δημοσιονομική ευκαιρία

Η Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετατρέπει την ακρίβεια σε δημοσιονομική ευκαιρία, και ότι δεν έκανε «καμία ουσιαστική παρέμβαση: ούτε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ούτε για το κόστος της ενέργειας, ούτε για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων». Αναλυτικά τόνισε:

«Αν κάτι έχουμε μάθει τα τελευταία επτά χρόνια, είναι ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται ελάχιστα για την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ανάγκες των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων.Σήμερα ανακοινώθηκε ένα θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 το οποίο διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 12 δισ. ευρώ. Πώς προκύπτει όμως αυτό το υπερπλεόνασμα;

Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μετατρέπει την ακρίβεια σε δημοσιονομική ευκαιρία. Αυτή η αύξηση εσόδων δεν πρόερχεται από καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη. Το αντίθετο μάλιστα. Προέρχεται από την -κοινωνικά άδικη- έμμεση φορολογία και τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

Παράλληλα, η ακρίβεια “πνίγει” τα νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 3,9%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα είδη βασικής διαβίωσης. Σε βασικά αγαθά, οι αυξήσεις είναι ακόμη πιο δραματικές: μοσχάρι +20,3%, λαχανικά +8,9%, ενοίκια +7,6%, πετρέλαιο κίνησης +22,8%, βενζίνη +9,3%. Σε μια τέτοια συγκυρία, θα περίμενε κανείς ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε μέτρα περιορισμένης εμβέλειας και καθυστερημένης εφαρμογής:

⁠Μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την ακρίβεια. Καμία αναφορά στο (ούτως ή άλλως προβληματικό) Fuel Pass, ενώ απλώς επεκτείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, που βρίσκεται ήδη στα 2 ευρώ το λίτρο.

⁠Μέτρα με περιορισμένη πληθυσμιακή κάλυψη, τα οποία οι πολίτες θα δουν σε έξι μήνες από τώρα, όπως η επιστροφή ενοικίου και η ενίσχυση του έκτακτου επιδόματος για συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία.

⁠Μέτρα που ελάχιστα θα βοηθήσουν τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί, ας μην κοροϊδευόμαστε, τα 150 ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών.

Μέτρα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που περισσότερο δείχνουν ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα χρεών ως αποτέλεσμα της επερχόμενης κρίσης.

Την ώρα που η κοινωνία πιέζεται, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση: ούτε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ούτε για το κόστος της ενέργειας, ούτε για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η οικονομική πολιτική για να είναι δίκαιη απαιτείται αναδιανομή, ουσιαστική στήριξη των εισοδημάτων και παρεμβάσεις που να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στην πράξη.

Η Νέα Αριστερά προτείνει:

Μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής

5% ΦΠΑ στα υπόλοιπα τρόφιμα

Μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της Ε.Ε.

Κατάργηση των φοροαπαλλαγών προς funds και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ ετησίως

Αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα στο 21%

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ της κυβέρνησης της ΝΔ: γεμάτα επικοινωνία και από ουσία τίποτα».

