Γκιλφόιλ: «Όταν Αμερικανοί και Έλληνες στέκονται μαζί δεν υπάρχει όριο σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε»

Tο πλήρες φάσμα των διμερών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, εμβαθύνοντας στους ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, έτσι όπως αυτοί έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο έτος, αναφέρθηκε κατά την τοποθέτηση της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εστίασε ιδιαίτερα στα ταχύτατα βήματα προόδου στις διμερείς ενεργειακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνοδο υπουργών της εταιρικής σχέσης για τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία περιλάμβανε την μεγαλύτερη επίσημη αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, όπως είπε, μνημονεύοντας την παρουσία των Αμερικανών Υπουργών, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ αντίστοιχα, οπως και του ειδικού απεσταλμένου για την ενέργεια, Τζος Μπόουλς. Όπως ανέφερε η κυρία Γκιλφόιλ, στο PTEC, είδαμε την υπογραφή του πρώτου μακροχρόνιου πλαισίου συνεργασίας που συνδέει τους Αμερικανούς προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου με αυτή την περιοχή για δεκαετίες στο μέλλον.

Περιφερειακός προμηθευτής

«Καλωσορίζω επίσης δύο σημαντικά ενεργειακά ορόσημα», συνέχισε η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας της ExxonMobil με τη Helleniq Energy, για την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια, ενώ υπενθύμισε την τελετή υπογραφής μεταξύ της κοινοπραξίας και της Sena Drilling για την εξέδρα γεώτρησης που θα ξεκινήσει στο Ιόνιο στις αρχές του επόμενου έτους. Και τον περασμένο Φεβρουάριο, υπογράφηκαν με την Chevron συμβάσεις για τέσσερα υπεράκτια τεμάχια έρευνας, συμπεριλαμβανομένων δύο κοντά στην Κρήτη, όπως επισήμανε η κυρία Γκιλφόιλ, συμπληρώνοντας πως το μέλλον όπου η Ελλάδα θα είναι πάροχος ενέργειας για την περιοχή είναι πιο κοντά απ’ ό,τι νομίζετε.

Την ίδια στιγμή, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε στην συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας, η οποία αποδίδει σε περισσότερους τομείς από την ενέργεια, όπως εξήγησε, απαριθμώντας μια πρωτοποριακή δήλωση για την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, για κρίσιμα ορυκτά, όπως και για νέους τεχνολογικούς ορίζοντες, συμπεριλαμβανομένων των Τεχνητή νοημοσύνη και κβαντική υπολογιστική. Ακόμη, είχα την τιμή να συνοδεύσω τον Υπουργό Άμυνας, κ. Δένδια στην επίσημη ανακοίνωση ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί με τη σπουδαία πολιτεία της Φλόριντα μέσω του προγράμματος συνεργασίας πολιτειών της Εθνικής Φρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τόνισε η κυρία Γκιλφόιλ. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, έχει χτίσει διαρκείς, αξιόπιστες σχέσεις μεταξύ αμερικανικών κρατών και χωρών εταίρων, υποστήριξε, ενώ αυτή η σύζευξη ξεκλειδώνει συναρπαστικές νέες λεωφόρους συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση και ετοιμότητα, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η Προστασία υποδομών και η ετοιμότητα για καταστροφές, σημείωσε.

Χώρα υποδοχής φοιτητών

«Όταν οι Αμερικανοί και οι Έλληνες στέκονται μαζί, ενωμένοι από τις κοινές μας αξίες και τον κοινό μας σκοπό, δεν υπάρχει όριο σε αυτό που μπορούμε να πετύχουμε» δήλωσε η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλαδα, ενώ χαρακτήρισε ως θεμέλιο αυτής της σχέσης είναι την «απίστευτα δυναμική ελληνική ομογενειακή κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Και η πνευματική καθοδήγηση και το παράδειγμα της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, αυτό μας εμπνέει καθημερινά να συνεχίσουμε να υπηρετούμε έναν ανώτερο σκοπό», όπως παρατήρησε η κυρία Πρέσβης.

Οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας εμπλουτίζονται, από τους απίστευτους δεσμούς μεταξύ ανθρώπων που μας συνδέουν. Δεσμούς που εργάζομαι σκληρά για να αναπτύξω, ανέφερε σε πιο προσωπικό τόνο η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την στιγμή που πρόκειται για την όγδοη μεγαλύτερη χώρα- αποδεκτή Αμερικανών φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό παγκοσμίως. Αυτοί οι φοιτητές εντάσσονται στους περισσότερους από 150.000 Αμερικανούς που ζουν στην Ελλάδα και στα εκατομμύρια Ελλήνων και Αμερικανών που επισκέπτονται ο ένας τη χώρα του άλλου κάθε χρόνο, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες και επιχειρήσεις. Και συμβάλλοντας ουσιαστικά και στις δύο οικονομίες μας. Ας συνεχίσουμε όλοι να εργαζόμαστε μαζί, σε συνεργασία, για να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας, να αναπτύξουμε τις οικονομίες μας, να ενισχύσουμε την περιφερειακή μας ασφάλεια, κατέληξε.

