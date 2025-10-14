Συγκρούσεις με τοπικές φατρίες και δημόσιες εκτελέσεις στη Γάζα – Η Χαμάς επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο

Ανταλλαγή πυροβολισμών ξέσπασε νωρίτερα την Τρίτη μεταξύ μελών της Χαμάς και τοπικών ενόπλων πολιτοφυλάκων, τους οποίους η ομάδα περιέγραψε ως εγκληματίες και συνεργάτες, στη συνοικία Σατζαγίγιε της πόλης της Γάζας, δήλωσαν πηγές από τη Λωρίδα της Γάζας στην εφημερίδα Haaretz.

Οι εντάσεις στη Γάζα αυξάνονται μετά από μια σειρά βίαιων συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες, καθώς τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πηγές που συνδέονται με τη Χαμάς δήλωσαν στην Haaretz ότι οι συγκρούσεις είναι απαραίτητες προκειμένου η ομάδα να «αποκαταστήσει την τάξη» μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας.

Οι επικριτές της Χαμάς, ωστόσο, δήλωσαν ότι η κίνηση αυτή ήταν μια προσπάθεια να επιβληθεί η εξουσία της ομάδας στη Λωρίδα ενόψει της πιθανής ανάπτυξης μιας αραβικής ή διεθνούς δύναμης.

Η «Δύναμη Αποτροπής», ένα όργανο που ιδρύθηκε πρόσφατα στους κόλπους του μηχανισμού ασφαλείας της Χαμάς, «διεξάγει επιχείρηση» για «να εξουδετερώσει καταζητούμενα πρόσωπα» είπε στο AFP μια πηγή των παλαιστινιακών υπηρεσιών ασφαλείας στη Γάζα. Αυτές οι «επιχειρήσεις» έχουν ως στόχο «να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε διάφορες ζώνες» του θύλακα, πρόσθεσε.

"Following the IDF’s withdrawal, Hamas has quickly looked to reassert its control over Gaza, targeting the 'clans,' or family-based armed groups that had gained strength during the conflict." https://t.co/l6ZQlwj3Ch October 14, 2025

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: δεν θα υπάρχει θέση για τους παρανόμους ή για εκείνους που απειλούν την ασφάλεια των πολιτών», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος της επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, εξέφρασε την Τρίτη την ανησυχία της ΕΕ για «αναφορές που έχουμε δει για πολλαπλούς θανάτους στη Γάζα λόγω συγκρούσεων μεταξύ της Χαμάς και μελών συμμοριών».

«Ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση και να μην εμπλακούν σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να απειλήσουν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε.

Εξάλλου, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έσπασε την εκεχειρία, ανοίγοντας πυρ σήμερα. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι οι στρατιώτες δεν πυροβόλησαν παρά μόνο όταν «ύποπτα πρόσωπα» πλησίασαν τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις.

Εκτός από τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ο οποίος προς το παρόν παραμένει στο 53% του θύλακα, το σχέδιο Τραμπ προβλέπει σε μεταγενέστερη φάση ότι η Χαμάς θα αποκλειστεί από τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί. Το «έκτο σημείο» του σχεδίου αναφέρει ότι αφού απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, στα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται να σεβαστούν την ειρηνική συνύπαρξη και θα παραδώσουν τα όπλα θα χορηγηθεί αμνηστία. Για τους υπόλοιπους, το σχέδιο προβλέπει εξορία, μια πρόταση ωστόσο που υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης χαρακτήρισε «γελοία».

Χθες Δευτέρα, στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Τραμπ συνυπέγραψε μια διακήρυξη που έχει ως στόχο να εδραιώσει την κατάπαυση του πυρός μετά την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, όπως συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

«Τα λόγια του Τραμπ είναι σημαντικά. Ελπίζουμε ότι θα τα θέσει σε εφαρμογή επειδή είναι ο μόνος που μπορεί να εμποδίσει τον πόλεμο να ξαναρχίσει», σχολίασε η Ρίμα αλ Φάρα, 30 ετών, που ζει στη μισοκατεστραμμένη συνοικία αλ Ριμάλ, στη δυτική Γάζα. «Μπορούμε και πάλι να ανασάνουμε (…) ο φόβος σχεδόν έφυγε» και «ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει για πάντα», πρόσθεσε, περιγράφοντας την ανάπτυξη της αστυνομίας που «βρίσκεται παντού, ρυθμίζει την κυκλοφορία και την αγορά». Για την αλ Φάρα, αυτό αποτελεί «ανακούφιση» επειδή «κατά τη διάρκεια του πολέμου συνέβαιναν δυσάρεστα πράγματα, όπως κλοπές, ληστείες και ένοπλοι εκβιασμοί».

Από την έναρξη της εκεχειρίας «περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι επέστρεψαν στην Πόλη της Γάζας από τα νότια και οι επιστροφές συνεχίζονται», είπε νωρίτερα ο Μοχάμεντ αλ Μουγάγιρ, ένα στέλεχος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας. Η υπηρεσία αυτή, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Χαμάς, προειδοποίησε τους πολίτες ότι διατρέχουν κίνδυνο από τα εκρηκτικά και τα βλήματα που απέμειναν μετά τον πόλεμο και τους κάλεσε να μην αγγίζουν πτώματα που εντοπίζουν κάτω από τα χαλάσματα, ούτε να μπαίνουν σε κτίρια που δείχνουν ασταθή.

Από τη Γενεύη, ο ΟΗΕ και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ζήτησαν να ανοίξουν όλες οι διαβάσεις ώστε να περάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα και να αποκατασταθούν υποδομές, όπως το δίκτυο υδροδότησης, που έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. «Χρειαζόμαστε κατεπειγόντως αντικαρκινικά φάρμακα» και θερμοκοιτίδες για τα νεογέννητα, είπε ο Μοχάμεντ Άμπου Σαλμίγια, ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα της Γάζας.

