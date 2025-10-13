search
Ο Τραμπ υπονοεί ότι η Χαμάς έλαβε έγκριση να ενεργεί ως αστυνομική δύναμη για «ένα χρονικό διάστημα»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε ότι η Χαμάς έχει λάβει έγκριση να ενεργεί ως παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη στη Γάζα «για ένα χρονικό διάστημα» μετά την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. 

Ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή νωρίτερα τη Δευτέρα με το Air Force One, ο Τραμπ απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με αναφορές για επανεξοπλισμό της Χαμάς.

«Λοιπόν, [η Χαμάς] στέκεται όρθια επειδή θέλει να σταματήσει τα προβλήματα και το έχει εκφράσει ανοιχτά και τους έχουμε δώσει την έγκρισή μας για ένα χρονικό διάστημα», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σε κτίρια που έχουν καταστραφεί, μετά από δύο χρόνια πολέμου, και «πολλά άσχημα πράγματα μπορούν να συμβούν».

«Θέλουμε να είναι ασφαλείς. Νομίζω ότι θα είναι καλά. Ποιος ξέρει; Ποιος ξέρει σίγουρα;» είπε. «Αλλά νομίζω ότι θα είναι καλά».

Η πρώτη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή, η οποία προβλέπει την επιστροφή όλων των ζωντανών και νεκρών ομήρων στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση δεκάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή. 

Ενώ η συνολική πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς και ορίζει ότι η μαχητική ομάδα δεν μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, αυτά τα σημεία δεν καλύπτονται από την αρχική φάση της συμφωνίας. 

Οι τελευταίοι 20 εναπομείναντες ζωντανοί όμηροι που κρατούσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, επιστράφηκαν στο Ισραήλ τη Δευτέρα στο πλαίσιο ανταλλαγής σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνται από το Ισραήλ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα είχαν «ξεκινήσει», αν και δεν διευκρίνισε τι συνεπάγεται αυτό.

«Εννοώ, ξεκίνησε από την άποψή μας», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην Αίγυπτο, όπου παρευρέθηκε σε τελετή υπογραφής μετά την ομιλία του στην ισραηλινή Κνεσέτ νωρίτερα την ίδια ημέρα. «Η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει. Και, ξέρετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο αναμεμειγμένες μεταξύ τους. Θα αρχίσετε να καθαρίζει. Κοιτάξτε τη Γάζα – χρειάζεται πολύ καθάρισμα».

