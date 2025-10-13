Γαλλία: Ο Λεκορνί θα παρουσιάσει προϋπολογισμό με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε 4,7% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σκοπεύει να εξοικονομήσει 31 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune.
Η Γαλλία έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη. Οι προκάτοχοι του Λεκορνί στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού, απομακρύνθηκαν εξαιτίας των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Λεκορνί παραιτήθηκε ύστερα από μόλις 27 ημέρες στην πρωθυπουργία, αλλά ο πρόεδρος Μακρόν του εμπιστεύθηκε εκ νέου την ηγεσία της κυβέρνησης. Μία ημέρα μετά τον σχηματισμό της, η νέα κυβέρνηση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής και είναι αβέβαιο εάν θα καταφέρει να επιβιώσει.
