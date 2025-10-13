Ερντογάν σε Μελόνι: «Καλά φαίνεσαι, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα» – «Θες να σκοτώσω κανέναν;» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έναν διασκεδαστικό διάλογο, για την εξάρτηση από το τσιγάρο, είχαν στο περιθώριο της συνόδου για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα στην Αίγυπτο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η Τζόρτζια Μελόνι.
Όταν ο Ερντογάν χαιρέτισε δια χειραψίας την ιταλίδα πρωθυπουργό, φέρεται να είπε στη Μελόνι: «Πρέπει να βρω έναν τρόπο να σου κόψω το κάπνισμα».
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κάτι ήξερε παραπάνω από τον Τούρκο ομόλογό του, λέγοντας: «Αυτό είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον…».
Η απάντηση της Μελόνι, ωστόσο, ήταν ενδεικτική: «Ξέρω, ξέρω… αλλά δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν».
