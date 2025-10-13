search
ΚΟΣΜΟΣ

13.10.2025 21:53

Ερντογάν σε Μελόνι: «Καλά φαίνεσαι, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα» – «Θες να σκοτώσω κανέναν;» (Video)

13.10.2025 21:53
erdogan meloni

Έναν διασκεδαστικό διάλογο, για την εξάρτηση από το τσιγάρο, είχαν στο περιθώριο της συνόδου για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα στην Αίγυπτο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η Τζόρτζια Μελόνι.

Όταν ο Ερντογάν χαιρέτισε δια χειραψίας την ιταλίδα πρωθυπουργό, φέρεται να είπε στη Μελόνι: «Πρέπει να βρω έναν τρόπο να σου κόψω το κάπνισμα».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κάτι ήξερε παραπάνω από τον Τούρκο ομόλογό του, λέγοντας: «Αυτό είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον…».

Η απάντηση της Μελόνι, ωστόσο, ήταν ενδεικτική: «Ξέρω, ξέρω… αλλά δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν».

