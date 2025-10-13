Ερντογάν σε Μελόνι: «Καλά φαίνεσαι, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα» – «Θες να σκοτώσω κανέναν;» (Video)

Έναν διασκεδαστικό διάλογο, για την εξάρτηση από το τσιγάρο, είχαν στο περιθώριο της συνόδου για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα στην Αίγυπτο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η Τζόρτζια Μελόνι.

Όταν ο Ερντογάν χαιρέτισε δια χειραψίας την ιταλίδα πρωθυπουργό, φέρεται να είπε στη Μελόνι: «Πρέπει να βρω έναν τρόπο να σου κόψω το κάπνισμα».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κάτι ήξερε παραπάνω από τον Τούρκο ομόλογό του, λέγοντας: «Αυτό είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον…».

Η απάντηση της Μελόνι, ωστόσο, ήταν ενδεικτική: «Ξέρω, ξέρω… αλλά δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν».

JUST IN – Erdogan to Meloni: "You look good.. But I have to make you quit smoking” pic.twitter.com/kfm9p71is3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 13, 2025

Διαβάστε επίσης:

Γιατί οι θάνατοι των νέων παγκοσμίως αυξάνονται – Το παράδοξο της Ελλάδας

Ιβάνκα Τραμπ: Το χειροκρότημα στην Κνεσέτ και το «ευχαριστώ» της στους ισραηλινούς βουλευτές (Photos/Video)

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ που προωθεί ο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή