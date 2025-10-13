Ιβάνκα Τραμπ: Το χειροκρότημα στην Κνεσέτ και το «ευχαριστώ» της στους ισραηλινούς βουλευτές (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο Ισραήλ βρέθηκε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και η κόρη του Ιβάνκα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ ήταν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή.
Ντυμένη στα λευκά, η Ιβάνκα Τραμπ καταχειροκροτήθηκε κατά την είσοδό της στην ισραηλινή Βουλή για να παρακολουθήσει την ομιλία του πατέρα της, ενώ η ίδια ανταπέδωσε, με μια κίνηση του χεριού της.
Η Ιβάνκα Τραμπ επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό φόρεμα και τα μαλλιά της έπεφταν ριχτά στους ώμους.
Επίσης, ανταπέδωσε το χειροκρότημα που «έπεσε» για τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.
Διαβάστε επίσης:
DW: Όταν ο Τραμπ βιάζεται να γράψει Ιστορία
Υπεγράφη στην Αίγυπτο η συμφωνία για την Γάζα – «Πετύχαμε το αδύνατο, τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση» είπε ο Τραμπ, για λύση δύο κρατών μίλησε ο αλ Σίσι
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή με τους Tomahawk στο… μενού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.