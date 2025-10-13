search
13.10.2025 21:03

Ιβάνκα Τραμπ: Το χειροκρότημα στην Κνεσέτ και το «ευχαριστώ» της στους ισραηλινούς βουλευτές (Photos/Video)

13.10.2025 21:03
ivanka trump kneset – new

Στο Ισραήλ βρέθηκε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και η κόρη του Ιβάνκα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ ήταν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή.

Ντυμένη στα λευκά, η Ιβάνκα Τραμπ καταχειροκροτήθηκε κατά την είσοδό της στην ισραηλινή Βουλή για να παρακολουθήσει την ομιλία του πατέρα της, ενώ η ίδια ανταπέδωσε, με μια κίνηση του χεριού της.

Η Ιβάνκα Τραμπ επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό φόρεμα και τα μαλλιά της έπεφταν ριχτά στους ώμους.

Επίσης, ανταπέδωσε το χειροκρότημα που «έπεσε» για τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

Διαβάστε επίσης:

DW: Όταν ο Τραμπ βιάζεται να γράψει Ιστορία

Υπεγράφη στην Αίγυπτο η συμφωνία για την Γάζα – «Πετύχαμε το αδύνατο, τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση» είπε ο Τραμπ, για λύση δύο κρατών μίλησε ο αλ Σίσι

Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή με τους Tomahawk στο… μενού

neoi new
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι θάνατοι των νέων παγκοσμίως αυξάνονται – Το παράδοξο της Ελλάδας

vrilissia-andras-tsekouri
ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: 45χρονος με τσεκούρι προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητο (βίντεο)

konstadinos-argyros
LIFESTYLE

Ο Αργυρός εμφανίστηκε σε εκπομπή στη Σερβία και τους «δίδαξε» να σπάνε πιάτα

ivanka trump kneset – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιβάνκα Τραμπ: Το χειροκρότημα στην Κνεσέτ και το «ευχαριστώ» της στους ισραηλινούς βουλευτές (Photos/Video)

Abraham Accords
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ που προωθεί ο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kastoria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δραματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση τμημάτων στα σχολεία - Λουκέτα στα μαγαζιά - Αργοπεθαίνει η γουνοποιία

