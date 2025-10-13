Ιβάνκα Τραμπ: Το χειροκρότημα στην Κνεσέτ και το «ευχαριστώ» της στους ισραηλινούς βουλευτές (Photos/Video)

Στο Ισραήλ βρέθηκε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και η κόρη του Ιβάνκα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ ήταν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή.

Ντυμένη στα λευκά, η Ιβάνκα Τραμπ καταχειροκροτήθηκε κατά την είσοδό της στην ισραηλινή Βουλή για να παρακολουθήσει την ομιλία του πατέρα της, ενώ η ίδια ανταπέδωσε, με μια κίνηση του χεριού της.

Members of the Knesset and all guests stand in the plenary session and applaud Ivanka, the daughter of U.S. President Trump. pic.twitter.com/T8pNXuUJrz — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 13, 2025

Η Ιβάνκα Τραμπ επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό φόρεμα και τα μαλλιά της έπεφταν ριχτά στους ώμους.

Επίσης, ανταπέδωσε το χειροκρότημα που «έπεσε» για τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

