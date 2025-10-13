Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή με τους Tomahawk στο… μενού

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Δευτέρα ότι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, όπου οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία για την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας και ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η προμήθεια στην Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, ειδικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κάποιος τους πυραύλους Τόμαχοκ που φέρουν πυρηνικές κεφαλές από τους συμβατικούς πυραύλους του ίδιου τύπου από τη στιγμή που θα εκτοξευθούν.

«Πώς θα πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram υπονοώντας απ’ ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με το Ρόιτερς, ότι η Μόσχα θα απαντήσει με χρήση πυρηνικών.

Υπενθυμίζεται πως μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Ισραήλ με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποστολής νέων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, κατόπιν αιτήματος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα ήθελαν να αποκτήσουν Tomahawk. Αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, υποδηλώνοντας την πρόθεση ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας εάν συνεχιστούν οι ρωσικές επιθέσεις.

