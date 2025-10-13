Δηλητηριάστηκε ο Μπασάρ αλ Άσαντ στη Μόσχα;

Ο εξόριστος Σύρος δικτάτορας Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύτηκε πρόσφατα αφού φέρεται να δηλητηριάστηκε ενώ κρυβόταν στη Ρωσία, σύμφωνα με μια αρχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο αλ-Άσαντ, μακροχρόνιος σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα στις 20 Σεπτεμβρίου σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά πήρε εξιτήριο εννέα ημέρες αργότερα αφού έλαβε ιατρική περίθαλψη, ανέφερε για πρώτη φορά την Πέμπτη το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο πρώην ηγέτης της Συρίας φέρεται να δηλητηριάστηκε ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, σε μια βίλα κοντά στη Μόσχα, η οποία, σύμφωνα με την έκθεση, φυλάσσεται αυστηρά από τις ρωσικές αρχές.

Οι κινήσεις του είναι περιορισμένες, αλλά ο αλ Άσαντ έχει δεχτεί πολλούς επισκέπτες στη βίλα.

«Είτε η δηλητηρίαση ήταν αποτέλεσμα σύγχυσης ή κάτι άλλο, κανείς δεν γνωρίζει», αναφέρει η έκθεση. «Όταν ο Μπασάρ αλ Άσαντ εισήχθη στο νοσοκομείο, εισήχθη στα επείγοντα και σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα προάστια της Μόσχας ή κοντά σε αυτά.

Μόνο το μέρος που πραγματοποίησε την επιχείρηση γνωρίζει αν έγινε για να σκοτώσει τον Μπασάρ αλ-Άσαντ ή για να φέρει σε δύσκολη θέση τη ρωσική κυβέρνηση», προσθέτει η έκθεση.

Πηγές ισχυρίζονται ότι η ρωσική κυβέρνηση δεν είχε καμία σχέση με τη δηλητηρίαση, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία υπονοεί ότι «μπορεί να είχε σκοπό να εμπλέξει τη ρωσική κυβέρνηση» και να δείξει «ότι ο Πρόεδρος Πούτιν είναι ανίκανος να τον προστατεύσει».

Ο αλ-Άσαντ εκδιώχθηκε από την εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο, αφότου μια ισλαμιστική ανταρτική ομάδα, η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, ανέτρεψε το καθεστώς του.

Εν μέσω της επίθεσης των ανταρτών, ο αλ-Άσαντ διαβεβαίωσε τον στρατό του ότι η βοήθεια ερχόταν από το Κρεμλίνο.

Λίγες 24 ώρες αργότερα, έφυγε από τη Δαμασκό με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του με αεροπλάνο για τη Μόσχα.

Διαψεύδει ο Σεργκέι Λαβρόφ

Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Άσαντ και η οικογένειά του βρίσκονται στη Ρωσία αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς λόγους, για να μην κινδυνεύουν, και οι φήμες για δηλητηρίασή του στη Ρωσία είναι ψευδείς, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε δημοσιογράφους από αραβικές χώρες.

«Ο Μπασάρ Άσαντ βρίσκεται εδώ για ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτός και η οικογένειά του αντιμετώπισαν την απειλή της φυσικής εξόντωσης», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Χορηγήσαμε άσυλο στον Μπασάρ Άσαντ και την οικογένειά του αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς λόγους».

Ο Λαβρόφ υπενθύμισε «την τύχη του [πρώην ηγέτη της Λίβυης] Μουαμάρ Καντάφι, η οποία ενθουσίασε την [πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ] Χίλαρι Κλίντον, η οποία χειροκρότησε ενώ παρακολουθούσε ζωντανά τη φυσική εξόντωσή του». «[Ο Άσαντ] δεν έχει κανένα πρόβλημα να ζει στην πρωτεύουσά μας. Δεν έχει συμβεί καμία δηλητηρίαση. Εάν προκύψουν τέτοιες φήμες, ας αφεθούν στη συνείδηση ​​όσων τις διαδίδουν», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Στα τέλη Νοεμβρίου 2024, ένοπλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον θέσεων του συριακού στρατού. Στις 8 Δεκεμβρίου, εισήλθαν στη Δαμασκό και ο Άσαντ παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου της Συρίας και εγκατέλειψε τη χώρα. Στα τέλη Ιανουαρίου 2025, οι νέες συριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Άχμεντ αλ-Σαράα, ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (η οποία έχει απαγορευτεί στη Ρωσία), θα υπηρετούσε ως προσωρινός πρόεδρος κατά τη μεταβατική περίοδο.

