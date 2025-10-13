«Θρίλερ» με την παρουσία Ερντογάν και αλ Σουντάνι στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο – Το βέτο σε περίπτωση συμμετοχής Νετανιάχου

Σε «θρίλερ» αναδείχτηκε η παρουσία του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και του Ιρακινού πρωθυπουργού, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, μετά τις πληροφορίες ότι το «παρών» αναμενόταν να δώσει και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τούρκο πρόεδρο στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνευση στη Γάζα, καθυστέρησε την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο, όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημερώθηκε ότι στη σύνοδο κορυφής επρόκειτο να συμμετάσχει και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το προεδρικό αεροσκάφος πλησίασε στο αεροδρόμιο, ωστόσο δεν προχώρησε σε άμεση προσγείωση, και παρέμεινε για κάποια ώρα σε αναμονή στον εναέριο χώρο της περιοχής.

Μετά την ανακοίνωση από την πλευρά της Αιγύπτου, ότι ο Νετανιάχου τελικά δε θα συμμετάσχει στη σύνοδο, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τούρκο πρόεδρο προσγειώθηκε κανονικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά είχε γνωστοποιήσει ότι, σε περίπτωση παρουσίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Ερντογάν δε θα συμμετείχε στη σύνοδο.

«Κόκκινο πανί» η ενδεχόμενη εμφάνιση Νετανιάχου στη σύνοδο κορυφής και για τον Ιρακινό πρωθυπουργό

Αντίστοιχα και ο Ιρακινός πρωθυπουργός, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο οποίος, σύμφωνα με το κρατικό Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων που επικαλούνται οι The Times of Israel, ενημέρωσε Αιγύπτιους και Αμερικανούς αξιωματούχους ότι θα αποσυρθεί από τη σύνοδο εάν συμμετάσχει σε αυτήν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι η αιγυπτιακή προεδρία αρχικά ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν στη σύνοδο, ωστόσο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί, καθώς η ημερομηνία συμπίπτει με την εβραϊκή εορτή του Σιμχάτ Τορά.

Διαβάστε επίσης:

Στην Αίγυπτο ο Τραμπ και πάνω από 20 ηγέτες για την ιστορική σύνοδο – «Η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει» – Live εικόνα

Καταιγίδα δίχως τέλος στη Γαλλία: Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής η νέα κυβέρνηση – Συνεργασία ζητά ο Μακρόν

Ο Τραμπ απείλησε τον Πούτιν ότι θα εξοπλίσει με Tomahawk την Ουκρανία – «Θα έχει άσχημη κατάληξη για όλους» απαντά η Μόσχα