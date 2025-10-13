search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 20:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 18:39

«Θρίλερ» με την παρουσία Ερντογάν και αλ Σουντάνι στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο – Το βέτο σε περίπτωση συμμετοχής Νετανιάχου

13.10.2025 18:39
erdogan-al-sudani

Σε «θρίλερ» αναδείχτηκε η παρουσία του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και του Ιρακινού πρωθυπουργού, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, μετά τις πληροφορίες ότι το «παρών» αναμενόταν να δώσει και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τούρκο πρόεδρο στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνευση στη Γάζα, καθυστέρησε την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο, όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημερώθηκε ότι στη σύνοδο κορυφής επρόκειτο να συμμετάσχει και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το προεδρικό αεροσκάφος πλησίασε στο αεροδρόμιο, ωστόσο δεν προχώρησε σε άμεση προσγείωση, και παρέμεινε για κάποια ώρα σε αναμονή στον εναέριο χώρο της περιοχής.

Μετά την ανακοίνωση από την πλευρά της Αιγύπτου, ότι ο Νετανιάχου τελικά δε θα συμμετάσχει στη σύνοδο, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τούρκο πρόεδρο προσγειώθηκε κανονικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά είχε γνωστοποιήσει ότι, σε περίπτωση παρουσίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Ερντογάν δε θα συμμετείχε στη σύνοδο.

«Κόκκινο πανί» η ενδεχόμενη εμφάνιση Νετανιάχου στη σύνοδο κορυφής και για τον Ιρακινό πρωθυπουργό

Αντίστοιχα και ο Ιρακινός πρωθυπουργός, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο οποίος, σύμφωνα με το κρατικό Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων που επικαλούνται οι The Times of Israel, ενημέρωσε Αιγύπτιους και Αμερικανούς αξιωματούχους ότι θα αποσυρθεί από τη σύνοδο εάν συμμετάσχει σε αυτήν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι η αιγυπτιακή προεδρία αρχικά ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν στη σύνοδο, ωστόσο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί, καθώς η ημερομηνία συμπίπτει με την εβραϊκή εορτή του Σιμχάτ Τορά.

Διαβάστε επίσης:

Στην Αίγυπτο ο Τραμπ και πάνω από 20 ηγέτες για την ιστορική σύνοδο – «Η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει» – Live εικόνα

Καταιγίδα δίχως τέλος στη Γαλλία: Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής η νέα κυβέρνηση – Συνεργασία ζητά ο Μακρόν

Ο Τραμπ απείλησε τον Πούτιν ότι θα εξοπλίσει με Tomahawk την Ουκρανία – «Θα έχει άσχημη κατάληξη για όλους» απαντά η Μόσχα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
The-Voice
MEDIA

«The Voice» και Δανία – Ελλάδα κατάφεραν τις κορυφαίες τηλεθεαματικότητες του Σαββατοκύριακου (11,12/10)

zelenski trump 32 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή με τους Tomahawk στο… μενού

alex-antekounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε από τους Μπακς

macron
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία και Γαλλία ζητούν τη συνδρομή του ΟΗΕ για την εξασφάλιση της ειρήνης στη Γάζα

spiti-dipla-sto-potami
MEDIA

Την πήρε το «Σπίτι δίπλα Ποτάμι» την υψηλότερη τηλεθέαση της Παρασκευής (10/10)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kastoria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δραματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση τμημάτων στα σχολεία - Λουκέτα στα μαγαζιά - Αργοπεθαίνει η γουνοποιία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 20:12
The-Voice
MEDIA

«The Voice» και Δανία – Ελλάδα κατάφεραν τις κορυφαίες τηλεθεαματικότητες του Σαββατοκύριακου (11,12/10)

zelenski trump 32 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή με τους Tomahawk στο… μενού

alex-antekounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε από τους Μπακς

1 / 3