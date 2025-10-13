search
13.10.2025 16:48

Ο Τραμπ απείλησε τον Πούτιν ότι θα εξοπλίσει με Tomahawk την Ουκρανία – «Θα έχει άσχημη κατάληξη για όλους» απαντά η Μόσχα

13.10.2025 16:48
tomahawk 99- new

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η προμήθεια στην Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, ειδικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κάποιος τους πυραύλους Τόμαχοκ που φέρουν πυρηνικές κεφαλές από τους συμβατικούς πυραύλους του ίδιου τύπου από τη στιγμή που θα εκτοξευθούν.

«Πώς θα πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram υπονοώντας απ’ ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με το Ρόιτερς, ότι η Μόσχα θα απαντήσει με χρήση πυρηνικών.

Υπενθυμίζεται πως μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Ισραήλ με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποστολής νέων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, κατόπιν αιτήματος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα ήθελαν να αποκτήσουν Tomahawk. Αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, υποδηλώνοντας την πρόθεση ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας εάν συνεχιστούν οι ρωσικές επιθέσεις.

