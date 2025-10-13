Προειδοποιήσεις για «σοβαρή απειλή» από μέλη της Χαμάς σε Γερμανία και Ευρώπη

Για «σοβαρή απειλή» από την Χαμάς στην Γερμανία και στην Ευρώπη προειδοποίησε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος Σινάν Σελέν, τονίζοντας ότι «οι πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν συνεπάγονται και λήξη συναγερμού».

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Bundestag, τη γερμανική βουλή, ο κ. Σελέν έκανε λόγο για έναν αριθμό 32.500 ατόμων που ζουν στην Γερμανία και ανήκουν στον κύκλο της Χαμάς, επισημαίνοντας ότι έχουν αυξηθεί κατά 6% σε σχέση με το 2024. Η Γερμανία αποτελεί εδώ και καιρό «καταφύγιο και περιοχή υποδομής» για την Χαμάς, η οποία θεωρεί την χώρα και «θέατρο επιχείρησεών» της, τόνισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας και παρέπεμψε στην πρόσφατη σύλληψη τριών μελών της Χαμάς τα οποία θεωρείται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον εβραϊκών συμφερόντων θεσμών και επιχειρήσεων στην Γερμανία.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους» – Το μήνυμα στο Ιράν (Video)

CNN: Μόνο τέσσερις σοροί ομήρων θα επιστρέψουν στο Ισραήλ σήμερα – Οργή των συγγενών τους

Γαλλία: Ούτε… ανάσα στον Λεκορνί – Πρόταση μομφής από ΛεΠεν και Μελανσό