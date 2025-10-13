Γαλλία: Ούτε… ανάσα στον Λεκορνί – Πρόταση μομφής από ΛεΠεν και Μελανσόν

Ακόμη δεν επέστρεψε καλά καλά στη θέση του πρωθυπουργού ο Σεμπαστιάν Λεκορνί και βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο προτάσεις μομφής.

Ακροδεξιά και Αριστερά έχουν αποφασίσει να το πάνε μέχρι τέλος και να αναγκάσουν σε παραίτηση τον Μακρόν και προκήρυξη προεδρικών εκλογών.

Η Μαρίν ΛεΠεν και ο Ζαν Λικ Μελανσόν κατέθεσαν νέα πρόταση μομφής ζητώντας επιστροφή στις κάλπες, καθώς θεωρούν πως είναι ο μόνος τρόπος να βγει η Γαλλία από την πολιτική και οικονομική κρίση.

Η αριστερά, με την προσθήκη των Κομμουνιστών αι των «πρασίνων» πάει σε πρόταση μομφής γιατί θεωρεί πως «η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο, ο Λεκορνί θα πέσει και ο Μακρόν θα ακολουθήσει»

Οι σοσιαλιστές κρίνουν το αποτέλεσμα

Για άλλη μία φορά οι σοσιαλιστές θα κρίνουν το αποτέλεσμα στη νέα πρόταση μομφής.

Η παράταξη ωστόσο απαιτεί από τον Λεκορνί να ανακοινώσει την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος για να αποφύγει την πτώση του κάτι που δεν έγινε προ δεκαημέρου όταν και τελικά παραιτήθηκε ο Λεκορνί πριν επιστρέψει στη θέση του.

Την ίδια ώρα, ο Μακρόν κάνει άλλη μια απέλπιδα προσπάθεια να ζητήσει από την αντιπολίτευση να «εργαστεί για την σταθερότητα στη χώρα», σε μήνυμά του από την Αίγυπτο όπου βρίσκεται για τις υπογραφές της Συμφωνίας για τη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Νέα ντοκουμέντα για βασανιστήρια Παλαιστινίων κρατουμένων από τον «πιο ηθικό στρατό του κόσμου» (Video)

Νόμπελ Οικονομίας 2025 στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt

Γάζα: Ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, μετά από κάλεσμα του Τραμπ – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλά στην Κνεσέτ (Live)