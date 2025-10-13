search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 14:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 13:45

Γαλλία: Ούτε… ανάσα στον Λεκορνί – Πρόταση μομφής από ΛεΠεν και Μελανσόν

13.10.2025 13:45
lecornu gallia

Ακόμη δεν επέστρεψε καλά καλά στη θέση του πρωθυπουργού ο Σεμπαστιάν Λεκορνί και βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο προτάσεις μομφής.

Ακροδεξιά και Αριστερά έχουν αποφασίσει να το πάνε μέχρι τέλος και να αναγκάσουν σε παραίτηση τον Μακρόν και προκήρυξη προεδρικών εκλογών.

Η Μαρίν ΛεΠεν και ο Ζαν Λικ Μελανσόν κατέθεσαν νέα πρόταση μομφής ζητώντας επιστροφή στις κάλπες, καθώς θεωρούν πως είναι ο μόνος τρόπος να βγει η Γαλλία από την πολιτική και οικονομική κρίση.

Η αριστερά, με την προσθήκη των Κομμουνιστών αι των «πρασίνων» πάει σε πρόταση μομφής γιατί θεωρεί πως «η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο, ο Λεκορνί θα πέσει και ο Μακρόν θα ακολουθήσει»

Οι σοσιαλιστές κρίνουν το αποτέλεσμα

Για άλλη μία φορά οι σοσιαλιστές θα κρίνουν το αποτέλεσμα στη νέα πρόταση μομφής. 

Η παράταξη ωστόσο απαιτεί από τον Λεκορνί να ανακοινώσει την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος για να αποφύγει την πτώση του κάτι που δεν έγινε προ δεκαημέρου όταν και τελικά παραιτήθηκε ο Λεκορνί πριν επιστρέψει στη θέση του.

Την ίδια ώρα, ο Μακρόν κάνει άλλη μια απέλπιδα προσπάθεια να ζητήσει από την αντιπολίτευση να «εργαστεί για την σταθερότητα στη χώρα», σε μήνυμά του από την Αίγυπτο όπου βρίσκεται για τις υπογραφές της Συμφωνίας για τη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Νέα ντοκουμέντα για βασανιστήρια Παλαιστινίων κρατουμένων από τον «πιο ηθικό στρατό του κόσμου» (Video)

Νόμπελ Οικονομίας 2025 στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt

Γάζα: Ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, μετά από κάλεσμα του Τραμπ – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλά στην Κνεσέτ (Live)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PRIME- TIME-opekepe
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ «ανοίγει» την σεζόν το «Prime time» (13/10) – Μιλούν, μεταξύ άλλων, Βορίδης, Τσιάρας, Σημανδράκος, «Χασάπης»

vrefos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Ποινική δίωξη στον πατέρα που έκανε χρήση ναρκωτικών δίπλα στο ενός έτους μωρό του

spielberg_1310_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Steven Spielberg: Εμφάνιση-έκπληξη του διάσημου σκηνοθέτη στην πρεμιέρα του «Hamnet» – Επαίνεσε την Chloé Zhao (videos)

tommy-price-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ Τόμι Πράις

lecornu gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ούτε… ανάσα στον Λεκορνί – Πρόταση μομφής από ΛεΠεν και Μελανσόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ στις 14 Οκτωβρίου - Πώς θα κινηθούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 14:05
PRIME- TIME-opekepe
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ «ανοίγει» την σεζόν το «Prime time» (13/10) – Μιλούν, μεταξύ άλλων, Βορίδης, Τσιάρας, Σημανδράκος, «Χασάπης»

vrefos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Ποινική δίωξη στον πατέρα που έκανε χρήση ναρκωτικών δίπλα στο ενός έτους μωρό του

spielberg_1310_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Steven Spielberg: Εμφάνιση-έκπληξη του διάσημου σκηνοθέτη στην πρεμιέρα του «Hamnet» – Επαίνεσε την Chloé Zhao (videos)

1 / 3