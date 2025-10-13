Νόμπελ Οικονομίας 2025 στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt

Σε τρεις οικονομολόγους απένειμε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών το Βραβείο Νόμπελ Οικονομίας για το 2025.

Οι Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt τιμήθηκαν με το βραβείο «για την εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που οδηγείται από την καινοτομία».

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

Το μισό βραβείο απονέμεται στον Mokyr «για την αναγνώριση των προϋποθέσεων για διατηρήσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου» και το άλλο μισό απονέμεται από κοινού στους Aghion και Howitt «για τη θεωρία της διατηρήσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

