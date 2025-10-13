Μακρόν: «Η Γαλλία θα έχει ιδιαίτερο ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, στο πλευρό της Παλαιστινιακής Αρχής»

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Γαλλία θα διαδραματίσει «έναν ιδιαίτερο ρόλο» στη μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας «στο πλευρό» της Παλαιστινιακής Αρχής και επέμενε στη σημασία να εκπροσωπούνται οι Παλαιστίνιοι στη διαδικασία αυτή.

«Στο ζήτημα της διακυβέρνησης θα έχουμε έναν ιδιαίτερο ρόλο στο πλευρό της Παλαιστινιακής Αρχής και θα φροντίσουμε ώστε να έχει και εκείνη τον ρόλο της, όμως και ότι θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για την επόμενη ημέρα», δήλωσε ο Μακρόν κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου για μια σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας παρουσία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς «θα είναι παρών σε αυτή τη σύνοδο», επεσήμανε ο Μακρόν. «Είναι ένα πολύ καλό σημάδι (…) Πρόκειται για αναγνώριση του ρόλου της Παλαιστινιακής Αρχής ως νόμιμης αρχής», υπογράμμισε ο γάλλος πρόεδρος.

Αναφερόμενος στην πολιτική κρίση στο εσωτερικό της Γαλλίας ο Μακρόν τόνισε ότι θα παραμείνει στη θέση του για να διασφαλίσει τη σταθερότητα της χώρας, αγνοώντας τις επανειλημμένες εκκλήσεις της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί.

«Μην ξεχνάτε ότι η εντολή που δόθηκε από τον γαλλικό λαό είναι να υπηρετήσω, να υπηρετήσω και να υπηρετήσω και να δώσω απαντήσεις στα προβλήματα του γαλλικού λαού και να κάνω ό,τι είναι δυνατό για την ανεξαρτησία της Γαλλίας», υπογράμμισε ο Μακρόν, λίγες ημέρες αφού διόρισε εκ νέου τον Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό.

«Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της κυβέρνησης (…) Θα συνεχίσω να διασφαλίζω τη σταθερότητα», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται το 2027.

