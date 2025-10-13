Απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς: Ξεκινά η εφαρμογή της συμφωνίας με το Ισραήλ – Τα επόμενα βήματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνεται στο Ισραήλ ενόψει της αναμενόμενης απελευθέρωσης 20 ζωντανών ομήρων νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Οι απελευθερώσεις θα πραγματοποιηθούν από τρεις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας στις 8 το πρώι — τη Γάζα πόλη, την κεντρική περιοχή και τη Χαν Γιούνις — υπό την εποπτεία του Ερυθρού Σταυρού και του Ισραηλινού Στρατού (IDF).

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί. Κατά τη διάρκεια της άφιξής του, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Θα απευθυνθεί επίσης στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ή Κνεσέτ, πριν κατευθυνθεί στην Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής για τη Γάζα μαζί με ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες.

Μιλώντας στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εκεχειρία θα τηρηθεί, φτάνοντας στο σημείο να πει στους δημοσιογράφους ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η αναμενόμενη απελευθέρωση της Δευτέρας θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας «νέας εποχής» για τη χώρα, «μιας πορείας θεραπείας, μιας πορείας ανοικοδόμησης».

Μία Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε πως η απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με την ίδια, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν παραληφθούν.

Ο στρατός του Ισραήλ προεξοφλεί πως δεν θα παραληφθούν όλοι οι νεκροί όμηροι σήμερα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναμένουν ότι δεν θα παραδοθούν σήμερα στις αρχές του Ισραήλ από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν χάσει τη ζωή τους και παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Κυριακή ανώτερος αξιωματικός, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπουμε, ότι δεν θα επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι» εντός της ημέρας, είπε ο αξιωματικός αυτός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, μια εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον Τύπο ότι «διεθνής οργανισμός», όπως συμφωνήθηκε «στο πλαίσιο» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (σ.σ. αποβιώσαντες) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ δεσμεύεται να απελευθερώσει περί τους 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, κυρίως γυναίκες και νεαρούς, εξαιρώντας ανώτερα στελέχη της Χαμάς. Παράλληλα, θα αποσύρει τμήμα των στρατιωτικών του δυνάμεων από καθορισμένες περιοχές της Γάζας, ενώ θα επιτραπεί εκ νέου η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας με τη συνοδεία διεθνών παρατηρητών.

Ανθρωπιστική διάσταση και διεθνής εποπτεία

Η συμφωνία Ισραήλ- Χαμάς εκτός από εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και αιχμαλώτων συνοδεύεται και από άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων, μέσω των οποίων εκατοντάδες φορτηγά με τρόφιμα, καύσιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό θα αρχίσουν να εισέρχονται στη Γάζα. Παράλληλα, συγκροτείται διεθνής επιτροπή παρακολούθησης, υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες και με συμμετοχή Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας, η οποία θα εποπτεύει την εφαρμογή της εκεχειρίας και των ανταλλαγών.

Δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν παραταχθεί στην αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος της Ράφα, περιμένοντας το σήμα για να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε την Κυριακή το κρατικό πρακτορείο al-Qahera News της Αιγύπτου.

Τα φορτηγά — μέρος της 48ης νηοπομπής «Zad Al-Izza» που οργανώθηκε από την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο — είναι φορτωμένα με χιλιάδες τόνους βασικών προμηθειών, όπως ρύζι, ζυμαρικά, όσπρια, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, βρεφικό γάλα και ζάχαρη, μαζί με ιατρικά εφόδια, συσκευές και φαρμακευτικά προϊόντα, σύμφωνα με το al-Qahera News. Επίσης, στο πλοίο υπάρχουν σκηνές και κουβέρτες.

Ομάδες της Αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου βρίσκονται επί τόπου, σε στενό συντονισμό με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ για να διασφαλίσουν την ομαλή παράδοση της βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη, πρόσθεσε.

Η εκεχειρία θεωρείται εύθραυστη, με αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη παραβίασή της θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου σε αναζωπύρωση των συγκρούσεων. Παρά τις επιφυλάξεις, το Ισραήλ δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο» να προχωρήσει στη διαδικασία, ενώ η Χαμάς υποστηρίζει πως «η απελευθέρωση αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης».

«Σύνοδος ειρήνης»

Μετά την ολιγόωρη διαμονή του στο Ισραήλ, ο Τραμπ αναμένεται στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ανάμεσα στα διακυβεύματα: η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Οι χώρες που μεσολάβησαν για να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας σκοπεύουν να υπογράψουν έγγραφο που θα εγγυάται την εφαρμογή της, ανέφερε διπλωματική πηγή, συμπληρώνοντας πως οι χώρες που θα το προσυπογράψουν θα είναι «οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και πιθανόν η Τουρκία».

Κανένας αξιωματούχος του Ισραήλ δεν θα βρίσκεται στο Σαρμ ελ Σέιχ, ούτε αντιπρόσωπος της Χαμάς. Το Ιράν, που υποστηρίζει για χρόνια αυτή την τελευταία, ξεκαθάρισε πως επίσης δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο.

Παράλληλα με την προοδευτική απόσυρση των μονάδων του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι ελέγχει το 53% της Λωρίδα της Γάζας, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μεταγενέστερη φάση κατά την οποία η Χαμάς δεν θα ασκεί πλέον την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2007, και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί.

Στελέχη της Χαμάς ωστόσο αποκλείουν τον αφοπλισμό της.

Με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ, τη διακυβέρνηση θα αναλάβει «παλαιστινιακή επιτροπή», που θα είναι «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης» με επικεφαλής τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Μείωση τιμών

Στη Λωρίδα της Γάζας, δημοσιογράφοι του AFP είδαν χθες Κυριακή πολίτες να πηγαίνουν σε αγορές, όπου οι τιμές βασικών διατροφικών ειδών μειώθηκαν, καθώς η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να συνοδευτεί από χαλάρωση του αποκλεισμού που επιβάλλεται από το Ισραήλ.

Φορτηγά με βοήθεια εισήλθαν από το σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, στο νότιο Ισραήλ. Άλλα φορτηγά περίμεναν στη Ράφα, κοντινό σημείο διέλευσης στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου.

Κάποια φορτία λεηλατήθηκαν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

«Δεν θέλουμε να ζούμε σε ζούγκλα, η βοήθεια πρέπει να παραδίδεται με ασφάλεια και να διανέμεται με σεβασμό στον κόσμο», είπε ο Μοχάμεντ Ζαράμπ, νεαρός κάτοικος του θυλάκου, μπροστά σε κούτες στο έδαφος κατά μήκος δρόμου.

Ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα.

Εκείνη την ημέρα 251 είχαν απαχθεί 251 άνθρωποι από τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς και συμμάχους του.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 67.806 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

