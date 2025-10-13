search
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Έφθασε στο Ισραήλ ο Τραμπ – Τον υποδέχθηκαν Χέρτζογκ και Νετανιάχου (Video)

Στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ προσγειώθηκε πριν από λίγο το Air Force One, το οποίο μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, πρώτη στάση του στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μέση Ανατολή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Στο αεροδρόμιο τον Τραμπ υποδέχθηκε ο Ισραηλινός ομόλογός του, Ιζάκ Χέρτζογκ, και ο πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, καθώς και η διαπραγματευτικό ομάδα των ΗΠΑ (Στιβ Γουίτκοφ, Μάικ Χάκαμπι, Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ). Ο Τραμπ αντιμετωπίζεται ως ήρωας στο Ισραήλ, καθώς χάρη στο σχέδιό του απελευθερώνονται οι 20 ζώντες όμηροι που κρατούσε στα χέρια της η Χαμάς.

Ο Τραμπ, ως γνωστόν, θα μιλήσει στην Κνεσέτ, τη Βουλή του Ισραήλ και στη συνέχεια θα μεταβεί στη συνέχεια στο Σαρμ ελ Σέικ της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύνοδος για την ειρήνευση στη Γάζα και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου. Φθάνοντας στο Ισραήλ, ο Τραμπ κατέβηκε από το Air Force One με σηκωμένη τη γροθιά και λέγοντας «ευχαριστώ».

