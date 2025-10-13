search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 12:14
Δημήτρης Τάκης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΚΗΣ

13.10.2025 09:53

Παρών ο Μητσοτάκης στην υπογραφή συμφωνίας για τη Γάζα στην Αίγυπτο: Το Μαξίμου ελπίζει σε πρόσκληση από Τραμπ στο Λευκό Οίκο

13.10.2025 09:53
mitsotakis_trump_new

Η σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού στη διάσκεψη για την Γάζα στην Αίγυπτο μετά από πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου είναι ίσως το πρώτο καλό νέο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τις σχέσεις του με την νέα αμερικανική ηγεσία στην εποχή Τραμπ οι οποίες όλο το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν και στην καλύτερη φάση τους.

Η Ελλάδα θα βρεθεί ανάμεσα σε 20 ισχυρές χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία κι άλλες, ενώ η ιστορικότητα της στιγμής που ξεκίνησε να γράφεται από το πρωί με την παράδοση επτά ομήρων από την Χαμάς δίνει πολιτικό και διπλωματικό βάρος στην πρόσκληση.

Άλλωστε είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται μια προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή και η Ελλάδα μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στην ανθρωπιστική βοήθεια η οποία θα είναι ένα από τα στοιχήματα της επόμενης μέρας, όσο και στο νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αφορά στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Επίσης ως μέλος της ΕΕ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των αποφάσεων που θα λάβουν οι Βρυξέλλες το επόμενο διάστημα για όλα τα θέματα που αφορούν την επόμενη μέρα. Άλλωστε η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που εκλήθησαν από τον πρόεδρο Τραμπ και τον Αιγύπτιο πρόεδρο στο Σαρμ Ελ Σέικ.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση των γεγονότων στο Facebook χαρακτήρισε την πρόσκληση ως απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη και μίλησε με θερμά λόγια για τον πρόεδρο Τραμπ για τον οποίο είπε ότι πιστώνεται την επιτυχία του εγχειρήματος, αφού κατάφερε να φέρει όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας.

Το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να αξιοποιήσει και σε εσωτερικό επίπεδο την πρόσκληση του αμερικανού προέδρου, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα υφίστατο κριτική, κυρίως από τα δεξιά του, ότι έχει ανύπαρκτες σχέσεις με την νέα αμερικανική ηγεσία λόγω των προηγούμενων καλών σχέσεων με την προεδρία Μπάιντεν.

Άλλωστε πολλά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας – υπαρκτά ή στα σκαριά – φιλοδοξούν να εκφράσουν την νέα ατζέντα Τραμπ πατώντας στην άποψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκτός πολιτικού παιχνιδιού τον Έλληνα πρωθυπουργό. Η σημερινή παρουσία Μητσοτάκη στην Αίγυπτο εκτιμούν κυβερνητικοί κύκλοι και η χειραψία και οι οποίες συνομιλίες θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο θα ραγίσουν αυτή την άποψη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να πιστωθεί την στάση που κράτησε όλο το προηγούμενο διάστημα ως πιστός και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως όλο αυτό το διάστημα στο παρασκήνιο η ελληνική πλευρά προσπαθεί με κάθε τρόπο να οικοδομήσει την σχέση της με την νέα αμερικανική ηγεσία χτίζοντας και αναζητώντας αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας. Επίσης η πολιτική και η ρητορεία του Ελληνα πρωθυπουργού σε συγκεκριμένα θέματα όπως είναι το μεταναστευτικό, η ασφάλεια και η ενέργεια το τελευταίο διάστημα έχει μετατοπιστεί πιο κοντά σε αυτό που ονομάζεται σε διεθνές επίπεδο ατζέντα Τραμπ.

Μετά την σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο σε μια ιστορική στιγμή για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, ο στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να έρθει μία πρόσκληση για επίσημη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Η πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνάντησης αναφέρουν, γαλάζιοι βουλευτές, θα δώσει εκ νέου στον Κυριάκο Μητσοτάκη όπλα για την εσωτερική πολιτική μάχη κυρίως στα δεξιά του και θα ενισχύσει εκ νέου την διεθνή εικόνα του σε μια εποχή που αυτή αντανακλά πάντα θετικά και στο εσωτερικό.

Άλλωστε πολλοί θυμούνται με νοσταλγία και ιδιαίτερη ικανοποίηση την παρουσία του Ελληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και την ομιλία που εκφώνησε χειροκροτούμενος τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς, παρουσία που ενίσχυσε σημαντικά το πολιτικό κεφάλαιο του πρωθυπουργού στο εσωτερικό.

