search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 08:14

Τραγωδία στην Γκάνα: 15 νεκροί μετά από ανατροπή βάρκας σε λίμνη – Ανάμεσά τους 11 παιδιά

13.10.2025 08:14
ghana_new
φωτογραφία αρχείου

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη λίμνη Βόλτα στη βορειοανατολική Γκάνα, όταν βάρκα ανετράπη το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών την Κυριακή.

Τα ναυάγια στη συγκεκριμένη λίμνη είναι συχνά, καθώς πολλά σκάφη υπερφορτώνονται ή συγκρούονται με κορμούς δέντρων που παραμένουν βυθισμένοι στα νερά.

«Δυστυχώς, 11 από τα θύματα είναι παιδιά ηλικίας δύο έως 14 ετών (πέντε αγόρια και έξι κορίτσια)», ανέφερε η αρχή ναυτιλίας της Γκάνας, σημειώνοντας ότι το πλεούμενο εκτελούσε δρομολόγιο από το χωριό Οκούμα προς το Μπόβιμ.

Τα υπόλοιπα τέσσερα θύματα ήταν «ενήλικοι, τρεις γυναίκες και άνδρας», ηλικίας 18 έως 64 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μόλις τέσσερις επιβαίνοντες κατάφεραν να επιβιώσουν.

Ειδική μονάδα έρευνας, με τη συμμετοχή μελών του πολεμικού ναυτικού, έχει αναπτυχθεί στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας και να εντοπίσει ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το σκάφος ήταν υπερφορτωμένο. Η αρχή ναυτιλίας της χώρας ανέφερε ότι η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών.

Οι αρχές σχεδιάζουν επιχείρηση ελέγχου ασφάλειας στις όχθες της λίμνης Βόλτα, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων σχετικά με τον μέγιστο αριθμό επιβατών και τη χρήση σωσιβίων.

Παρόμοια δυστυχήματα είναι συχνά στη Γκάνα, καθώς πολλά πλεούμενα δεν διαθέτουν επαρκή σωστικά μέσα και πολλοί επιβάτες δεν γνωρίζουν κολύμπι.

Τον Αύγουστο, έξι άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε ανάλογο περιστατικό, ενώ τον Μάιο του 2023 παρόμοια τραγωδία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 18 επιβαίνοντες.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Ο Τραμπ θέλει να πιέσει τον Πούτιν να τελείωσει τον πόλεμο στέλνοντας πυραύλους Τόμαχοκ στον Ζελένσκι

Στις 8 το πρωί ξεκινά η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – H οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, τα επόμενα βήματα (Live)

Ισπανία: Πλημμύρες σε περιοχές της Καταλονίας – «Συναγερμός» στην Ταραγόνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XARHS_DOUKAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Όσοι πήγαν στη Γάζα είναι με τη Χαμάς (video)

britney-pateras-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Jamie vs Britney»: Πατρική αγάπη ή στυγνή εκμετάλλευση τα 13 χρόνια κηδεμονίας; (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:45
XARHS_DOUKAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

1 / 3