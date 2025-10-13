Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία πιέζουν τη Χαμάς για τον αφοπλισμό της – Αρνείται να παραδώσει τα όπλα η οργάνωση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε σήμερα ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και άλλα αραβικά κράτη ασκούν πίεση στη Χαμάς στη Γάζα να παραδώσει τα όπλα για να υποστηρίξει περαιτέρω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

«Όλες αυτές οι χώρες δεν θέλουν να συνεχίσει να είναι ενεργή η Χαμάς. Θέλουν αφοπλισμό και υπό αυτή την έννοια έχουμε ένα καλό σενάριο πίεσης γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσει χωρίς πίεση», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ.

Η Χαμάς ωστόσο δεν έχει αποδεχτεί αυτόν τον όρο στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ. Ο αφοπλισμός της οργάνωσης θα είναι το βασικότερο ίσως σημείο που θα διαπραγματευτούν οι αντίπαλες πλευρές στον επόμενο γύρο συνομιλιών. Ο Νετανιάχου έχει απειλήσει ανοιχτά ότι θα χρησιμοποιηθεί βία αν δεν παραδώσουν τα όπλα, κάτι που σημαίνει ότι θα σπάσει την συμφωνία.

Η Χαμάς θέλει συγκεκριμένες εγγυήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, ενώ και η ίδια είδε το αίτημά της για απελευθέρωση ηγετών της Παλαιστίνης να μείνουν ελεύθεροι, να απορρίπτεται.

