ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 11:52
13.10.2025 10:24

Ο Νιούσομ εξαπέλυσε επίθεση στον Τραμπ: «Ήθελε Νόμπελ Ειρήνης ενώ έφερε τον πόλεμο στους δρόμους μας;»

13.10.2025 10:24
gavin-newsom

Με επιθετικό τόνο ο Γκάβιν Νιούσομ σχολίασε το… παράπονο του Τραμπ επειδή δεν του έδωσαν το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν να ζητάει κάτι τέτοιο, ενώ την ίδια ώρα εξαπολύει τον στρατό μέσα στις πόλεις της ίδιας του της χώρας και δημιουργεί εντάσεις άνευ προηγουμένου.

«Πιστεύει μόνο στις κόκκινες (Ρεπουμπλικανικές) Πολιτείες, όχι στις ΗΠΑ. Είναι πρόεδρος πολέμου. Ηγέτης ενός πολεμικού κόμματος. Πόλεμο στις γυναίκες, στα δικαιώματα των ψηφοφόρων, στους ισπανόφωνους, στην Καλιφόρνια εδώ. Τώρα πολεμά και την ίδια την ιστορία. Είναι σοβαρό, ο τύπος αυτός προσπαθεί να πάρει βραβείο Νόμπελ;» αναρωτήθηκε και συνέχισε:

«Αυτό θα λέει. Αλλά στην Αλάσκα θα είναι ο… μάγκας. Προσπαθεί να φέρει ειρήνη; Αλήθεια; Οταν φέρνει τον πόλεμο στον Αμερικανικό λαό; Εβαλε τον στρατό στους δρόμους μας, όχι στη Βαγδάτη. Δεν έστειλε εθνοφρουρά στην πρώτη του διακυβέρνηση πουθενά στον κόσμο. Εστειλε τον στρατό μας μέσα στην χώρα μας σε μία από τις πιο δημοκρατικές πόλεις της χώρας, το Λος Αντζελες, μία από τις σπουδαιότερες πόλεις μας. Αυτό κάνει ο Τραμπ, είναι πρόεδρος πολέμου.  

Ρόδος: 62χρονος συνελήφθη για ασέλγεια σε 7χρονο κορίτσι – Της έδωσε 5 ευρώ για να τη φωτογραφίσει χωρίς ρούχα

Γκάλοπ GPO: Καθηλωμένη στο 25% η ΝΔ, δυνητική ψήφος στο 20,2% για Τσίπρα, στο 8,6% ο Σαμαράς, αντέχει το ΠΑΣΟΚ  

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος μετά από τροχαίο – Το ΙΧ που οδηγούσε έπεσε σε χαντάκι

Αλ Πατσίνο – Νταϊάν Κίτον: Ένας μεγάλος έρωτας που δεν έφτασε ποτέ στον γάμο – «Ήταν η γυναίκα της ζωής του»

Παντρεύτηκε ο Οδυσσέας Σταμούλης – «Θα είχε γίνει εδώ και καιρό αλλά μας πρόλαβαν άλλα γεγονότα» (Video)

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

