Ο Νιούσομ εξαπέλυσε επίθεση στον Τραμπ: «Ήθελε Νόμπελ Ειρήνης ενώ έφερε τον πόλεμο στους δρόμους μας;»

Με επιθετικό τόνο ο Γκάβιν Νιούσομ σχολίασε το… παράπονο του Τραμπ επειδή δεν του έδωσαν το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν να ζητάει κάτι τέτοιο, ενώ την ίδια ώρα εξαπολύει τον στρατό μέσα στις πόλεις της ίδιας του της χώρας και δημιουργεί εντάσεις άνευ προηγουμένου.

«Πιστεύει μόνο στις κόκκινες (Ρεπουμπλικανικές) Πολιτείες, όχι στις ΗΠΑ. Είναι πρόεδρος πολέμου. Ηγέτης ενός πολεμικού κόμματος. Πόλεμο στις γυναίκες, στα δικαιώματα των ψηφοφόρων, στους ισπανόφωνους, στην Καλιφόρνια εδώ. Τώρα πολεμά και την ίδια την ιστορία. Είναι σοβαρό, ο τύπος αυτός προσπαθεί να πάρει βραβείο Νόμπελ;» αναρωτήθηκε και συνέχισε:

«Αυτό θα λέει. Αλλά στην Αλάσκα θα είναι ο… μάγκας. Προσπαθεί να φέρει ειρήνη; Αλήθεια; Οταν φέρνει τον πόλεμο στον Αμερικανικό λαό; Εβαλε τον στρατό στους δρόμους μας, όχι στη Βαγδάτη. Δεν έστειλε εθνοφρουρά στην πρώτη του διακυβέρνηση πουθενά στον κόσμο. Εστειλε τον στρατό μας μέσα στην χώρα μας σε μία από τις πιο δημοκρατικές πόλεις της χώρας, το Λος Αντζελες, μία από τις σπουδαιότερες πόλεις μας. Αυτό κάνει ο Τραμπ, είναι πρόεδρος πολέμου.

Gavin Newsom, without blinking:



“He wants a Nobel Peace Prize while deploying Marines against his own people?”



Trump didn’t bring peace — he brought the battlefield home.



He sent U.S. troops into U.S. cities.



Ponder on that for a moment. pic.twitter.com/v4hHDOGwwn — Brian Allen (@allenanalysis) October 12, 2025

