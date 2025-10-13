search
ΚΟΣΜΟΣ

13.10.2025 12:47

Σλοβακία: Τρομακτική σύγκρουση τρένων – Τουλάχιστον 20 τραυματίες (video)

Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα μετωπικά στην ανατολική Σλοβακία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμαζαν τις μονάδες τους αντιμετώπισης τραύματος για τους τραυματίες από το ατύχημα.

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας έγραψε στη σελίδα της στο Facebook ότι έστειλε επί τόπου ένα ελικόπτερο και ασθενοφόρα.

