Σλοβακία: Τρομακτική σύγκρουση τρένων – Τουλάχιστον 20 τραυματίες (video)

Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα μετωπικά στην ανατολική Σλοβακία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμαζαν τις μονάδες τους αντιμετώπισης τραύματος για τους τραυματίες από το ατύχημα.

🚨 At least 20 people were injured after two trains collided in eastern Slovakia on Monday. Rescue teams, including helicopters and ambulances, rushed to the scene, while nearby hospitals prepared to receive trauma patients. No fatalities have been reported so far.#Slovakia… pic.twitter.com/KbuvtQy4lN — SG News (@SGNews123) October 13, 2025

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας έγραψε στη σελίδα της στο Facebook ότι έστειλε επί τόπου ένα ελικόπτερο και ασθενοφόρα.

