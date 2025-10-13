Σλοβακία: Τρομακτική σύγκρουση τρένων – Τουλάχιστον 20 τραυματίες (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα μετωπικά στην ανατολική Σλοβακία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμαζαν τις μονάδες τους αντιμετώπισης τραύματος για τους τραυματίες από το ατύχημα.
Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας έγραψε στη σελίδα της στο Facebook ότι έστειλε επί τόπου ένα ελικόπτερο και ασθενοφόρα.
Διαβάστε επίσης:
Μακρόν: «Η Γαλλία θα έχει ιδιαίτερο ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, στο πλευρό της Παλαιστινιακής Αρχής»
Συνεχίζεται ομαλά η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Οι 20 τελευταίοι εν ζωή όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι (Live)
Ο Νιούσομ εξαπέλυσε επίθεση στον Τραμπ: «Ήθελε Νόμπελ Ειρήνης ενώ έφερε τον πόλεμο στους δρόμους μας;»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.