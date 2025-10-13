Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά στην Κνεσέτ – Επεισόδιο με βουλευτή – Ο Νετανιάχου δεν θα πάει στη σύνοδο υπογραφής της συνθήκης στην Αίγυπτο (Live)

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν θα παραστεί τελικά στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σέικ.

Prime Minister Netanyahu thanked President Trump for his efforts to expand the circle of peace – peace through strength. October 13, 2025

Νωρίτερα, αιγυπτιακές πηγές είχαν αναφέρει ότι ο Νετανιάχου θα μεταβεί στη σύνοδο μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτή τη ώρα μιλά στην ισραηλινή Βουλή, την Κνεσέτ.

Στη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ δύο βουλευτές, ο Άυμαν Όντεχ και ο Ομέρτ Κασίφ άρχισαν να φωνάζουν σηκώνοντας πλακάτ που έκανε λόγο για «γενοκτονία» στη Γάζα. Η ασφάλεια της Κνεσέτ τον έβγαλε έξω από την αίθουσα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λέει ότι ήταν «πολύ ικανή».

Knesset members Ayman Odeh and Ofer Cassif were removed from the hall after raising a sign reading "genocide” during Trump’s speech. pic.twitter.com/AS9yxELaun — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

Ευχαριστίες από Νετανιάχου

Σημειώνεται ότι όταν ο πρόεδρος της Κνεσέτ προσφώνησε τον Τραμπ, η αίθουσα σείστηκε από τα χειροκροτήματα. Ωστόσο, όταν ανακοίνωσε ότι παρών είναι και ο Νετανιάχου, οι μισοί βουλευτές αρνήθηκαν να χειροκροτήσουν.

Κατά τη διάρεκια της ομιλίας του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου – όπως και όλοι οι προλαλήσαντες – έλουσε με ευχαριστίες τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας: «Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία. Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ. Κανένας άλλος δεν έχει κάνει παραπάνω, ούτε καν έφτασε κοντά. […] Είστε δεσμευμένος σε αυτήν την ειρήνη όπως κι εγώ. Και θα επιτύχουμε αυτή την ειρήνη. Και το κάναμε πριν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και θα το κάνουμε ξανά», τόνισε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στη συμφωνία με τη Χαμάς.

Σε πιο «εσωτερικό» τόνο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι «σήμερα το εβραϊκό ημερολόγιο γράφει το τέλος ενός διετούς πολέμου. Θυμόμαστε τους 1.200 ανθρώπους που εκτέλεσε η Χαμάς εν ψυχρώ, συμπεριλαμβανομένων και δεκάδων Αμερικανών», προσθέτοντας ότι «αυτά τα τέρατα παίρνουν μωρά ως ομήρους, ως απάντηση σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση, το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε. Με απαράμιλλο σθένος, εμείς θέλαμε να κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας. Οι στρατιώτες μας πολέμησαν σαν λιοντάρια. Πετύχαμε τεράστιες νίκες κατά της Χαμάς και του άξονα του Ιράν».

«Το τίμημα αυτών των νικών ήταν βαρύ. Σχεδόν 2.000 Ισραηλινοί χάθηκαν. Άφησαν πίσω τους γονείς, συζύγους, παιδιά, αδέλφια. Τα γέλια τους χάθηκαν για πάντα. Στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών, θέλω να πω ότι ξέρω τον βαθύ σας πόνο, την ανείπωτη θλίψη που θα σας συνοδεύει στη ζωή της. Το κράτος του Ισραήλ σκύβει ταπεινά ενώπιόν σας. Λόγω των ηρώων το έθνος μας θα επιβιώσει, θα έχει ειρήνη», σημείωσε.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους, έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κνέσετ και υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών, γράφοντας με μαύρο μελάνι: «Είναι μεγάλη μου τιμή – μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι Ισραηλινοί πολιτικοί δήλωσαν ότι θα προτείνουν τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης του 2026.

Στην Αίγυπτο και ο Αμπάς

Σημειώνεται ότι αρχικά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν προτίθετο να συμμετάσχει στη Σύνοδο. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα παραστεί επίσης στη σύνοδο κορυφής αργότερα τη Δευτέρα, δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ-Σινάουι, εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας, σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

Και οι δύο ηγέτες θα παραστούν στη σύνοδο κορυφής «για να ενισχύσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους», ανέφερε. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συζήτησαν το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ισραηλινού ηγέτη, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές και ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τον προγραμματισμό.

Νωρίτερα, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ προσγειώθηκε το Air Force One, το οποίο μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, πρώτη στάση του στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μέση Ανατολή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Στο αεροδρόμιο τον Τραμπ υποδέχθηκε ο Ισραηλινός ομόλογός του, Ιζάκ Χέρτζογκ, και ο πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, καθώς και η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ (Στιβ Γουίτκοφ, Μάικ Χάκαμπι, Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ). Ο Τραμπ θα μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέικ της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύνοδος για την ειρήνευση στη Γάζα και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου.

Διαβάστε επίσης

Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία πιέζουν τη Χαμάς για τον αφοπλισμό της – Αρνείται να παραδώσει τα όπλα η οργάνωση

Τραγωδία στην Γκάνα: 15 νεκροί μετά από ανατροπή βάρκας σε λίμνη – Ανάμεσά τους 11 παιδιά

Ουκρανία: Ο Τραμπ θέλει να πιέσει τον Πούτιν να τελείωσει τον πόλεμο στέλνοντας πυραύλους Τόμαχοκ στον Ζελένσκι