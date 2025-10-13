search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 14:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 13:28

Μέση Ανατολή: Νέα ντοκουμέντα για βασανιστήρια Παλαιστινίων κρατουμένων από τον «πιο ηθικό στρατό του κόσμου» (Video)

13.10.2025 13:28
IDF_prison_new

Άλλο ένα βίντεο, αυτή τη φορά από κέντρο κράτησης Παλαιστινίων στο Ισραήλ, κάνει το γύρο του διαδικύου, δείχνοντας τις μεθόδους βασανισμού και εκφοβισμού των κρατουμένων από τον IDF, τον αυτοαποκαλούμενο «πιο ηθικό στρατό του κόσμου».

Στο βίντεο, το οποίο προέρχεται από τις φυλακές Μεγκίντο του Ισραήλ και που δημοσιοποίησε η ισραηλινή εφημερίδα Ha’aretz, Παλαιστίνιοι κρατούμενοι εμφανίζονται να είναι ξαπλωμένοι μπρούμυτα στο πάτωμα, με τα χέρια δεμένα στην πλάτη.

Ισραηλινός στρατιώτης που κρατά σκύλο περνά ανάμεσά τους, με το ζώο σταδιακά να εξαγριώνεται και να υπάρχει εμφανής κίνδυνος να δαγκώσει κάποιον από τους κρατούμενους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους κρατούνται χωρίς δίκη και χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία.

Οι εικόνες αυτές όπως και πολύ χειρότερες από τις φυλακές που κρατούνται Παλαιστίνιοι – υπενθυμίζεται ότι έχει διαρρεύσει βίντεο με Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν κρατούμενο – έχουν διαψευστεί χλιαρά από το Ισραήλ, αν και οι ακροδεξιοί στη χώρα θεωρούν απολύτως φυσιολογική αυτή τη μεταχείρηση.

Διαβάστε επίσης

Νόμπελ Οικονομίας 2025 στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt

Γάζα: Ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, μετά από κάλεσμα του Τραμπ – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλά στην Κνεσέτ (Live)

Σλοβακία: Τρομακτική σύγκρουση τρένων – Τουλάχιστον 20 τραυματίες (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ θέλει να πάρει ο Τραμπ το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης και θα «δράσει» γι’ αυτό – «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ»

mounis_new
ADVERTORIAL

«Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου – Ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία – Πρεμιέρα Σάββατο 18 Οκτωβρίου

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Στην Εξοχή» του Martin Crimp στο θέατρο Αποθήκη – Σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργή Αταμάν για τη διαιτησία στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ στις 14 Οκτωβρίου - Πώς θα κινηθούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 14:24
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ θέλει να πάρει ο Τραμπ το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης και θα «δράσει» γι’ αυτό – «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ»

mounis_new
ADVERTORIAL

«Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου – Ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία – Πρεμιέρα Σάββατο 18 Οκτωβρίου

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Στην Εξοχή» του Martin Crimp στο θέατρο Αποθήκη – Σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου

1 / 3