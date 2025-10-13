Μέση Ανατολή: Νέα ντοκουμέντα για βασανιστήρια Παλαιστινίων κρατουμένων από τον «πιο ηθικό στρατό του κόσμου» (Video)

Άλλο ένα βίντεο, αυτή τη φορά από κέντρο κράτησης Παλαιστινίων στο Ισραήλ, κάνει το γύρο του διαδικύου, δείχνοντας τις μεθόδους βασανισμού και εκφοβισμού των κρατουμένων από τον IDF, τον αυτοαποκαλούμενο «πιο ηθικό στρατό του κόσμου».

Στο βίντεο, το οποίο προέρχεται από τις φυλακές Μεγκίντο του Ισραήλ και που δημοσιοποίησε η ισραηλινή εφημερίδα Ha’aretz, Παλαιστίνιοι κρατούμενοι εμφανίζονται να είναι ξαπλωμένοι μπρούμυτα στο πάτωμα, με τα χέρια δεμένα στην πλάτη.

Ισραηλινός στρατιώτης που κρατά σκύλο περνά ανάμεσά τους, με το ζώο σταδιακά να εξαγριώνεται και να υπάρχει εμφανής κίνδυνος να δαγκώσει κάποιον από τους κρατούμενους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους κρατούνται χωρίς δίκη και χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία.

Οι εικόνες αυτές όπως και πολύ χειρότερες από τις φυλακές που κρατούνται Παλαιστίνιοι – υπενθυμίζεται ότι έχει διαρρεύσει βίντεο με Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν κρατούμενο – έχουν διαψευστεί χλιαρά από το Ισραήλ, αν και οι ακροδεξιοί στη χώρα θεωρούν απολύτως φυσιολογική αυτή τη μεταχείρηση.

