CNN: Μόνο τέσσερις σοροί ομήρων θα επιστρέψουν στο Ισραήλ σήμερα – Οργή των συγγενών τους

Πληροφορίες του CNN αναφέρουν ότι μόλις 4 σοροί -από τους 28 – ομήρων που απεβίωσαν, θα επιστρέψουν σήμερα στο Ισραήλ.

Η Χαμάς έχει δηλώσει πως δε γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκονται οι σοροί ορισμένων εκ των νεκρών ομήρων, ωστόσο δεν είχε διευκρινιστεί ποτέ ο ακριβής αριθμός των περιπτώσεων αυτών.

Το ότι σήμερα θα δοθούν μόλις 4, ίσως να σημαίνει ότι δεν έχουν ιδέα που είναι οι υπόλοιποι 24. Αυτό προκάλεσε την οργή του Φόρουμ των συγγενών των αγνοουμένων ομήρων που δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους «σοκαρισμένοι και απογοητευμένοι» από τα νέα.

«Αυτό συνιστά παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς. Περιμένουμε από την κυβέρνηση του Ισραήλ και τους μεσολαβητές να διορθώσουν αμέσως αυτή την αδικία» αναφέρουν.

