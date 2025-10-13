search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 16:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 14:38

CNN: Μόνο τέσσερις σοροί ομήρων θα επιστρέψουν στο Ισραήλ σήμερα – Οργή των συγγενών τους

13.10.2025 14:38
omiroi xamas 876- new

Πληροφορίες του CNN αναφέρουν ότι μόλις 4 σοροί -από τους 28 – ομήρων που απεβίωσαν, θα επιστρέψουν σήμερα στο Ισραήλ.

Η Χαμάς έχει δηλώσει πως δε γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκονται οι σοροί ορισμένων εκ των νεκρών ομήρων, ωστόσο δεν είχε διευκρινιστεί ποτέ ο ακριβής αριθμός των περιπτώσεων αυτών.

Το ότι σήμερα θα δοθούν μόλις 4, ίσως να σημαίνει ότι δεν έχουν ιδέα που είναι οι υπόλοιποι 24. Αυτό προκάλεσε την οργή του Φόρουμ των συγγενών των αγνοουμένων ομήρων που δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους «σοκαρισμένοι και απογοητευμένοι» από τα νέα.

«Αυτό συνιστά παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς. Περιμένουμε από την κυβέρνηση του Ισραήλ και τους μεσολαβητές να διορθώσουν αμέσως αυτή την αδικία» αναφέρουν.

Διαβάστε επίσης:

Το Ισραήλ θέλει να πάρει ο Τραμπ το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης και θα «δράσει» γι’ αυτό – «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ»

Γαλλία: Ούτε… ανάσα στον Λεκορνί – Πρόταση μομφής από ΛεΠεν και Μελανσόν


Μέση Ανατολή: Νέα ντοκουμέντα για βασανιστήρια Παλαιστινίων κρατουμένων από τον «πιο ηθικό στρατό του κόσμου» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adelson_1310_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μίριαμ Άντελσον: Ποια είναι η δισεκατομμυριούχος που βρέθηκε στην Κνεσέτ κατά την ομιλία Τραμπ – Ο παρασκηνιακός ρόλος της στην υπόθεση των ομήρων (photos)

slovakia-trena
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων – Νέο βίντεο, δευτερόλεπτα πριν το ατύχημα

HAMAS
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποιήσεις για «σοβαρή απειλή» από μέλη της Χαμάς σε Γερμανία και Ευρώπη

kneset
ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στην Κνεσέτ: Έβγαλαν σηκωτούς βουλευτές που σήκωσαν πανό για την Παλαιστίνη

oikodomi-2-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Πράσινο φως για το προεδρικό διάταγμα – Τι ξεμπλοκάρει στις οικοδομές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 16:29
adelson_1310_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μίριαμ Άντελσον: Ποια είναι η δισεκατομμυριούχος που βρέθηκε στην Κνεσέτ κατά την ομιλία Τραμπ – Ο παρασκηνιακός ρόλος της στην υπόθεση των ομήρων (photos)

slovakia-trena
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων – Νέο βίντεο, δευτερόλεπτα πριν το ατύχημα

HAMAS
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποιήσεις για «σοβαρή απειλή» από μέλη της Χαμάς σε Γερμανία και Ευρώπη

1 / 3