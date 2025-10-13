Το Ισραήλ θέλει να πάρει ο Τραμπ το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης και θα «δράσει» γι’ αυτό – «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ»

Διεθνή κινητοποίηση προκειμένου να είναι υποψήφιος ο Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος της Κνεσέτ του Ισραήλ.

Όπως είπε ο Αμίρ Οχάνα, θα συνεργαστεί με τον πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, για να κινητοποιήσουν αρχηγούς κρατών και κοινοβουλευτικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο υπέρ της υποψηφιότητας του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026.

«Δεν υπάρχει κανείς πιο άξιος για το Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε ο Οχάνα. «Είσαι ο πρόεδρος της ειρήνης. Δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος στον πλανήτη που να έκανε περισσότερα από σένα. Κανείς δεν πλησίασε καν», πρόσθεσε.

«Απέδειξες ότι η αληθινή ειρήνη επιτυγχάνεται μέσω της ισχύος».

«Εσύ, περισσότερο από κάθε άλλον, αξίζεις την ύψιστη αναγνώριση για τις προσπάθειές σου στην προώθηση της ειρήνης», κατέληξε ο πρόεδρος της Κνεσέτ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ».

